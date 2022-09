Ponte Preta x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão sub-20

Partida acontece nesta segunda-feira (5), pela terceira fase do Paulista sub-20; veja como acompanhar na internet

Valendo a liderança do Grupo 23, São Paulo e Ponte Preta se enfrentam nesta segunda-feira (5), na Toca do Coelho, a partir das 15h (de Brasília), pela terceira rodada da terceira fase do Paulistão Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, no streaming.

Depois da eliminação no Brasileirão, o São Paulo vem de vitória sobre o SKA Brasl por 2 a 1. Enquanto o Tricolor aparece na vice-liderança do Grupo 23 com quatro pontos, a Ponte Preta soma seis (100% de aproveitamento na terceira fase).

Prováveis escalações

Possível escalação do São Paulo: Arthur Dória; Kayky, Andrade, Miguel e João Douglas; André, Mateus Amaral, Mateus Manso, Luís Felipe, Cauã Lucca e João Adriano.

Possível escalação da Ponte Preta: a atualizar.

Desfalques da partida

São Paulo:

sem desfalques confirmados.

Ponte Preta:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Ponte Preta x São Paulo DATA Segunda-feira, 5 de setembro de 2022 LOCAL Toca do Coelho - Itapira, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 4 x 1 São Paulo Brasileirão Sub-20 19 de agosto de 2022 São Paulo 2 x 1 Ska Brasil Paulista Sub-20 24 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Ponte Preta Paulista Sub-20 11 de setembro de 2022 14h (de Brasília) São Paulo x SKA Brasil Paulista Sub-20 16 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

Ponte Preta

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 1 Penapolense Paulista Sub-20 27 de agosto de 2022 SKA Brasil 1 x 2 Ponte Preta Paulista Sub-20 19 de agosto de 2022

Próximas partidas