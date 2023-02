Ponte Preta x Portuguesa Santista ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão A2

Equipes entram em campo neste sábado (18), pela 11ª rodada da Segundona do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Neste sábado (18), a Ponte Preta recebe a Portuguesa Santista no Estádio Moisés Lucarelli às 15h30 (de Brasília), em jogo válido pela 11ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paulista 2023. A transmissão do jogo será feita pelo canal do Paulistão, no YouTube.

A partida entre as duas equipes tem como objetivo a briga direta pela liderança. Enquanto a Macaca está na primeira posição com 25 pontos conquistados, a Briosa se mantém com apenas três a menos, com uma derrota a mais que a equipe de Campinas.

São nove gols de saldo somados pela Ponte contra dez da equipe de Santos. Ou seja, caso a Portuguesa saia com uma vitória simples, as chances de assumir a primeira posição só vão depender do Novorizontino, que tem o mesmo número de partidas vencidas (7), empates (1) e derrotas (2) que a Briosa.

Os dois elencos vem de vitórias nos últimos dois confrontos: a Macaca bateu o Oeste por 2 a 1 e o Linense por 2 a 0, enquanto a Portuguesa de Santos superou o Monte Azul e o Primavera, por 4 a 2 e 2 a 1, respectivamente.

Prováveis escalações

Escalação provável da Ponte Preta: Caique França; Luiz Felipe, Artur, Mateus Silva e Júnior Tavares; Matheus Jesus, Léo Naldi e Amaral (Cássio Gabriel); Élvis, Jeferson e Dudu.

Escalação provável da Portuguesa Santista: Leandro; Kellyton, Itambé, Brumati e Caio Ribeiro; Nonato, Judá e Carlos Alberto; Danilo Pereira, Diogo Carlos e Caio Mancha.

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Portuguesa Santista

Sem desfalques confirmados.

Quando é?