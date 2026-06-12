Pogba defende Mbappé e faz uma avaliação polêmica sobre os Bleus

O astro francês Paul Pogba afirmou que a atual seleção da França que disputará a Copa do Mundo de 2026 supera, em qualidade e talento, a geração de ouro que conquistou o título da Copa do Mundo da Rússia em 2018, da qual ele era um dos principais pilares.

Em entrevista exclusiva concedida à ESPN, o atual meio-campista do Mônaco expressou sua grande confiança na capacidade dos “Les Bleus” de reconquistar o trono mundial e compensar a derrota na final da última edição, em 2022, para a Argentina, afirmando: “Sim, acho que todos veem a França como a principal favorita ao título, e é assim que deve ser, pois eles têm o melhor elenco de jogadores do mundo atualmente.”

No entanto, o ex-jogador do Manchester United fez questão de dar um conselho de cautela aos seus companheiros, acrescentando: “Mas é claro que ter os melhores jogadores não é suficiente para ganhar a Copa do Mundo; a pressão sobre eles agora é dupla, e eles precisam manter o mais alto nível de desempenho possível durante todo o torneio”.

Pogba escreveu seu nome com letras de ouro na história do futebol francês ao marcar o terceiro gol na final de 2018, levando seu país à vitória sobre a Croácia (4 a 2) e encerrando uma espera de 20 anos para conquistar o título pela segunda vez; Embora aquela lista incluísse nomes do calibre de Kylian Mbappé, N’Golo Kanté e Ousmane Dembélé, Pogba considera que a chegada de novos talentos, como William Saliba, Michael Olise e Ryan Cherki, elevou a qualidade da equipe de forma impressionante, comentando: “Se falarmos de talento individual e potencial, vejo que essa geração é muito melhor do que a nossa, e realmente espero que essa superioridade se reflita em campo e que eles conquistem o título.”

Pogba também defendeu veementemente seu ex-companheiro Mbappé, afirmando sua capacidade de brilhar novamente no maior palco mundial e minimizando as críticas que o perseguiram após a temporada em que deixou o Real Madrid; ele disse, rindo: “Vocês conseguem imaginar que estamos a descrever a sua atual temporada como difícil? Para Mbappé, essa ‘temporada difícil’ representa a melhor e mais lendária temporada na carreira de qualquer outro atacante do mundo. Quando marcar 40 gols por ano é considerado decepcionante, isso mostra o quão excepcional ele é; para mim, essa não é de forma alguma uma temporada ruim.”

Bouhba concluiu sua fala rejeitando a ideia de que Mbappé estaria sob pressão sufocante, apontando que o capitão dos Bleus já possui ampla experiência que lhe permite lidar com o clima da Copa do Mundo, encerrando a discussão com uma frase decisiva: “Ele é o melhor atacante de sua geração... ponto final.”