Pochettino: Tenho medo dos chutes da Austrália... e o confronto com a Turquia nos ensinou uma lição

Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos, afirmou que sua equipe está extremamente cautelosa em relação à mentalidade e à agressividade que caracterizam a seleção australiana, além da grande velocidade que ela possui no ataque para fazer a transição rápida da defesa para o ataque.

A seleção dos Estados Unidos busca conquistar duas vitórias consecutivas na Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, quando enfrentar a Austrália no estádio Lumen Field nesta sexta-feira.

A seleção dos Estados Unidos só havia vencido duas partidas consecutivas na edição inaugural da Copa do Mundo, em 1930, quando derrotou a Bélgica e o Paraguai na fase de grupos; uma vitória na partida desta sexta-feira garantiria a classificação para as oitavas de final.

Pochettino está plenamente ciente da magnitude do desafio que a seleção americana enfrenta na tentativa de vencer a Austrália, que conseguiu derrotar a Turquia por 2 a 0 em sua estreia.

Pochettino disse, na coletiva de imprensa pré-jogo: “Eles são muito agressivos e têm uma organização excelente. Vimos como a Turquia teve grande dificuldade em criar chances, especialmente chances claras. No momento em que recuperam a bola, contam com jogadores velozes como flechas e se movimentam com uma rapidez impressionante”.

Pochettino expressou seu grande apreço pela mentalidade que o técnico Tony Popović incutiu nas fileiras da seleção australiana.

Pochettino acrescentou: “Para mim, tudo se resume à mentalidade, à mentalidade do técnico. Conversei com ele, tenho muito respeito por ele e realmente o admiro. Vejo que eles construíram uma mentalidade fantástica, e é difícil jogar contra uma equipe que acredita de verdade no que faz”.

O estilo de pressão adotado pelos americanos foi extremamente eficaz na goleada sobre o Paraguai por 4 a 1, o que permitiu à equipe recuperar a posse de bola em zonas avançadas do campo e impedir, em grande medida, que o adversário lançasse contra-ataques, mas a seleção australiana, que os Estados Unidos enfrentarão na sexta-feira, possui velocidade excepcional para aproveitar oportunidades de transição ofensiva, contando com jogadores que representam grande perigo em espaços abertos, como Jordan Bos, Nestor Iranconda e Mohamed Toure.

Surgem dúvidas sobre a disponibilidade do atacante Christian Pulisic para jogar, o que torna ainda incerto até que ponto os Estados Unidos vão recorrer à estratégia de pressão alta contra a Austrália; no entanto, Pochettino afirmou que sua equipe buscará jogar com base em seus pontos fortes.

Pochettino declarou: “Acho que fomos bem na pressão contra o Paraguai, mas também fomos bem na forma como construímos o jogo a partir da defesa e, talvez, na recuo para a defesa tardia. Acho que fomos bem em todas as áreas do campo, e é assim que entendemos o futebol. Vamos tentar pressionar, mas sabemos que eles às vezes tentam jogar com passes longos.”

E concluiu: “Isso é diferente de simplesmente lançar bolas longas ao acaso. Digo isso com todo o respeito, porque eles sabem o que estão fazendo quando jogam passes longos”.