Jorge Jesus renova ou não com o Flamengo? Veja como está a situação

Rubro-negro espera acertar renovação com o treinador português em até 15 dias; contrato atual se encerra em maio deste ano

O casamento entre e Jorge Jesus ainda deve permanecer por mais um tempo. Pelo menos é isso que o clube espera. O rubro-negro quer acertar a renovação do comandante português em até 15 dias. Para isso, segundo informações do Globo, a diretoria carioca já iniciou o contato com os advogados e o empresário do treinador, que devem chegar ao nos próximos dias para uma série de reuniões a fim de selar a negociação.

A intenção do Flamengo é estender o contrato de Jesus até dezembro de 2021 e a proposta será apresentada nesses moldes em até duas semanas. O atual vínculo do português com o clube carioca vai até o fim de maio desde ano.

Mais artigos abaixo

Bruno Spindel, diretor de futebol, e Marcos Braz, vice-presidente de futebol, estão a frente da negociação, que também tem a participação direta de Rodolfo Landim, presidente do clube. As conversas tiveram início durante a disputa do , no fim do ano passado, mas até agora não tiveram um final feliz para nenhuma das partes.

Mais times

Jorge Jesus e seus representantes já indicaram que o atual contrato seria cumprido e que a idéia do português era de permanecer no clube, mas que a negociação só seria de fato concluída em 2020.