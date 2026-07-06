Pochettino: Já fomos punidos o suficiente na crise de Balugon... e comemorei após a decisão da FIFA

Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos, enviou uma mensagem clara sobre a decisão de suspender o cartão vermelho recebido pelo atacante Folarin Balogun, considerando que a punição anterior havia sido injusta.

Balagoun havia sido expulso durante a vitória da seleção dos Estados Unidos nas oitavas de final contra a seleção da Bósnia e Herzegovina, após uma entrada forte e não intencional.

Esse cartão vermelho resultou em sua suspensão para a esperada partida das oitavas de final contra a Bélgica — ou, pelo menos, era isso que deveria ter acontecido de acordo com os regulamentos em vigor.

Os acontecimentos tiveram um desfecho emocionante depois que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu suspender a punição de suspensão do atacante da seleção dos Estados Unidos, decisão que foi naturalmente bem recebida pelo técnico Mauricio Pochettino.

Pochettino disse, em declarações à imprensa ao comentar o ocorrido: “Acho que minha reação é semelhante à de qualquer pessoa que realmente ama esse esporte e confia na ética e na integridade; acredito que todos nós estamos comemorando essa decisão”.

O técnico da seleção dos Estados Unidos continuou: “Já fomos punidos o suficiente contra a Bósnia e Herzegovina, jogando com 10 jogadores por 35 minutos, devido a uma decisão que foi totalmente injusta”.

O técnico argentino esclareceu em sua declaração: “Mas não digo isso apenas porque sou o técnico da Seleção Masculina dos Estados Unidos e preciso defender minha equipe”.

Pochettino acrescentou, reforçando sua posição: “Mas porque acredito, com 99,9% de certeza, que todos concordamos que foi um cartão injusto”.