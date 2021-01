Pochettino arma primeira escalação do PSG ainda sem Neymar

Repleto de desfalques, o argentino deve ter o posicionamento de Verratti como sua principal mundança no time

Mauricio Pochettino terá seu primeiro compromisso à frente do contra o Saint-Etienne. Com alguns desfalques na equipe titular, entre eles Neymar, o treinador treinou bastante focado em onze homens, que devem ser os seus escolhidos para o duelo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Sem jogar desde o dia 23 de dezembro, na vitória contra o , o PSG vai voltar a campo após as festas de final de ano com uma grande mudança: o treinador. Thomas Tuchel foi substituído por Mauricio Pochettino, que fará sua estreia nesta quarta-feira (6).

Mais times

Para seu primeiro compromisso, o argentino terá diversos desfalques. Neymar, que ainda se recupera de entorse no tornozelo, e Rafinha, com Covid-19 são dois deles, além de Kimpembe (lesão na coxa direita), Paredes (quadril), Florenzi (tornozelo), Bernat (joelho), Icardi (adutores), Kurzawa e Danilo Pereira (posteriores), todos dispensados da viagem.

No treinamento, bastante tático, Pochettino pedia por intensidade. Apesar de ter alguns garotos da equipe presentes durante todo o tempo, o argentino passou grande parte do tempo focado nos trabalhos de onze jogadores, que devem ser seus titulares, em um 4-3-3. A principal mudança em relação ao time de Tuchel deve ser o posicionamento de Marco Verratti.

O italiano, durante o trabalho, foi usado por Pochettino como peça fundamental no meio campo, podendo ser o escolhido para comandar o setor. Verratti foi colocado como um falso 10, mais a frente de Gueye e Herrera, que devem ser seus companheiros no meio.

O restante da formação deve ter Keylor Navas no gol, com Dagba, Kehrer, Marquinhos e Bakker como os quatro da defesa. No meio, a Verratti ao lado de Herrera e Gueye. E na frente Kean, no lugar de Icardi, com Mbappé à esquerda e Di Maria à direita.

Este será o quarto jogo seguido em que Neymar desfalca o PSG. O jogador está afastado desde o jogo contra o , no dia 13 de dezembro, quando torceu o tornozelo. O clube até tentou que ele voltasse antes do Natal, mas acabou preferindo esperar. O atacante esteve no no final do ano e causou polêmica com uma festa que organizou.