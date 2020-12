Por que Ano Novo de Neymar já causa polêmica e levou camisa 10 do PSG aos TTs

Colunistas divulgam festa de cinco dias em meio à pandemia, e jogador vira alvo de críticas na internet

Mesmo sem poder jogar por estar lesionado, Neymar, de novo, foi um dos assuntos mais citados no Twitter neste fim de semana. De acordo com o colunista Léo Dias, o jogador do teria começado, no sábado (26), uma festa de Ano Novo com duração de cinco dias e expectativa de receber ate 500 convidados.

Segundo Léo Dias, o "Neymarpalooza" estaria sendo realizado em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, e teria diversas atrações musicais, com o uso proibido de celulares para evitar exposição do evento.

O também colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, divulgou que o camisa 10 da seleção brasileira faria a festa, mas para 50 convidados.

O evento em plena pandemia fez com que o nome de Neymar, de forma polêmica, surgisse nos Top Trendings do Twitter.

Assessoria nega

A revista Isto É entrou em contato com a assessoria de Neymar e questionou sobre a informação de Ancelmo Góis, negada pelos representantes do jogador.

Lesão e retorno aos gramados

Com uma lesão no tornozelo esquerdo após uma entrada dura de Thiago Mendes no duelo entre PSG e no dia 13 de dezembro, Neymar, que deixou o gramado chorando na ocasião, volta aos gramados apenas em 2021.