Playoff Liga dos Campeões 2021/22: quem briga por vaga na fase de grupos

Confira quem ainda pode conquistar uma vaga na principal competição de clubes do Velho Continente

A Liga dos Campeões 2021/22 já começou. Por mais que as equipes mais poderosas do continente ainda estejam esperando o sorteio da fase de grupos, vários times tradicionais estão neste momento decidindo se irão ou não jogar a fase principal do maior torneio de clubes do Velho Continente.

Tudo isso vem sendo decidido no Playoff da Champions League, mini mata-mata que dá as últimas vagas na fase de grupos para clubes de toda a Europa - campeões nacionais de países menos tradicionais e segundos e terceiros colocados de ligas médias.

Confira quem está vivo na briga pelas últimas vagas na fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22 - e como está o chaveamento do torneio.

Como funciona os playoffs da Liga dos Campeões 2021/22?

Existem dois caminhos para que as equipes participantes do playoff da Liga dos Campeões 2021/22 consigam chegar à fase de grupos.

O caminho dos campeões contempla todos os campeões nacionais que não conseguem vagas pelo coeficiente (e dá quatro vagas para a fase de grupos), enquanto o caminho da liga serve para os segundos e terceiros colocados de ligas médias (e dá duas vagas para a fase de grupos).

Assim, de acordo com seu coeficiente, cada uma das equipes é alocada em uma das fases (os dois campeões de melhor coeficiente, por exemplo, Brondby, da Dinamarca, e Red Bull Salzburg, da Áustria, só entraram na última fase) e se enfrentam no mata-mata até sobrarem só seis classificados (quatro vindo do caminho dos campeões e dois do caminho da liga)

Os confrontos são sorteados dentro das fases de acordo com dois potes. Não existe mais gol fora de casa definindo a classificação.

Quem está na briga no caminho dos campeões?

Fase preliminar

Folgore 0 x 2 Prishtina

HB Tórshavn 0 x 1 Inter d'Escaldes

Prishtina 2 x 0 Inter d'Escaldes

Primeira fase

Fola Esch 2 x 7 Lincoln Red Imps

Slovan Bratislava 3 x 2 Shamrock Rovers

3 x 2 Shamrock Rovers Malmö 2 x 1 Riga

2 x 1 Riga Bodø/Glimt 2 x 5 Legia Varsóvia

Connah's Quay Nomad 2 x 3 Alashkert

HJK Helsinki 7 x 1 Budućnost Podgorica

7 x 1 Budućnost Podgorica CFR Cluj 4 x 3 Borac Banja Luka

4 x 3 Borac Banja Luka Shkëndija 0 x 6 Mura

Teuta 0 x 5 Sheriff Tiraspol

Dinamo Tbilisi 2 x 4 Neftçi Baku

Maccabi Haifa 1 x 3 Kairat

Ludogorets 2 x 0 Shakhtyor Salihorsk

2 x 0 Shakhtyor Salihorsk Ferencváros 6 x 1 Prishtina

6 x 1 Prishtina Žalgiris Vilnius 5 x 2 Linfield

5 x 2 Linfield Flora Tallinn 5 x 0 Hibernians

5 x 0 Hibernians Dínamo Zagreb 5 x 2 Valur

Segunda fase

Dínamo Zagreb 3 x 0 Omonia

3 x 0 Omonia Slovan Bratislava 2 x 3 Young Boys

Legia Varsóvia 3 x 1 Flora Tallinn

3 x 1 Flora Tallinn Alashkert 1 x 4 Sheriff Tiraspol

Olympiacos 2 x 0 Neftçi Baku

2 x 0 Neftçi Baku Kairat 2 x 6 Estrela Vermelha

Lincoln Red Imps 1 x 4 CFR Cluj

Malmö 4 x 3 HJK Helsinki

4 x 3 HJK Helsinki Ferencváros 5 x 1 Žalgiris

5 x 1 Žalgiris Mura 1 x 3 Ludogorets

Terceira fase

Dínamo Zagreb 2 x 1 Légia Varsóvia

2 x 1 Légia Varsóvia CFR Cluj 2 x 4 Young Boys

Olympiakos 3 x 3 (1 x 4 p) Ludogorets

Estrela Vermelha 1 x 2 Sheriff Tiraspol

Malmö 4 x 2 Rangers

4 x 2 Rangers Ferencváros 2 x 1 Slavia Praga

Playoff (quatro vencedores desta fase estão classificados para a fase de grupos)

Red Bull Salzburg 2 x 1 Brondby (segundo jogo na Dinamarca)

Young Boys x Ferencváros

Malmo x Ludogorets

Sheriff Tiraspol 3 x 0 Dínamo Zagreb (segundo jogo na Croácia)

Quem está na briga no caminho da liga?

Segunda fase

Rapid Viena 2 x 3 Sparta Praga

Celtic 2 x 3 Midtjylland

2 x 3 Midtjylland PSV 7 x 2 Galatasaray

Terceira fase

PSV 4 x 0 Midtjylland

4 x 0 Midtjylland Spartak Moscow 0 x 4 Benfica

Genk 2 x 4 Shakhtar

Sparta Praga 1 x 5 Monaco

Playoff (dois vencedores desta fase estão classificados para a fase de grupos)