Quando será o sorteio dos grupos da Champions League 2021/2022?

O Chelsea já está classificado por ser o atual vencedor, junto com o Villareal, que conquistou a Europe League

As fases preliminares da Champions League já estão acontecendo, com o fim delas, seis equipes garantem vaga a fase de grupos. Clubes tradicionais como: Shakhtar Donetsk, Benfica, PSV e Mônaco estão vivos na disputa.

Ao todo, 32 equipes se classifcam para a fase de grupos, depois disso, as oitavas acontecem, 16 times se classifcam e um novo sorteio é feito. Em seguida, chegam as quartas de finais, oito times avançam, e para semifinal, quatro equipes continuam na luta pelo título.

A grande final será disputada em campo neutro, no Estádio de São Petersburgo, na Rússia. O estádio é conhecido por ser semelhante a uma nave espacial, que pousou na costa do Golfo da Finlândia. O estádio é a casa do Zenit.

Vale lembrar, que o Chelsea já está classificado por ser o atual vencedor. Já o Villareal, que conquistou a Europe League também tem uma vaga garantida. É importante lembrar que em alguns países da Europa, a presença do público está liberada (alguns com limitações de púb outros não.

Desse modo, a Goal te mostra a data do sorteio, e quais já estão classificadas para a fase de grupos.

Quando será o sorteio da fase de grupos?

(Foto: Reprodução/Twitter)

O sorteio que vai definir cada grupo da Champions League está previsto para acontecer no dia 26 de agosto, em Instambul, na Turquia. Enquanto isso, será preciso definir os times que ainda disputam os playoffs.

Quais times já estão classificados?

Ao todo, 32 equipes disputarão a fase, mas 26 equipes já estão classificadas para a fase de grupos da Champions em 2021/22. O Chelsea foi o campeão da temporada passada e, por isso, já tem uma vaga reservada. Também o Villarreal, que conquistou uma vaga vencedo a Europe League conquistou uma vaga direta.

Ainda sim, outros 24 times já estão classificados para a fase de grupos, depois de conquistarem seus acesso diretos através de seus campeonatos. São eles:

Inglaterra

Chelsea (Atual campeão da Champions League)

(Atual campeão da Champions League) Liverpool

Manchester City

Manchester United

Espanha

Atlético de Madrid

Real Madrid

Barcelona

Sevilla

Villarreal (Campeão da Liga Europa)

Alemanha

Bayern de Munique

RB Leipzig

Borussia Dortmund

Wolfsburg

Itália

Inter de Milão

Juventus

Milan

Atalanta

França

Lille

Paris Saint-Germain

Portugal

Sporting

Porto

Rússia

Zenit

Bélgica

Club Brugge

Ucrânia

Dínamo de Kiev

Holanda

Ajax

Turquia

Besiktas

Quando começa a fase de grupos?

(Foto: Getty Images)

Após o sorteio da fase de grupos, que será realizado no dia 26 de agosto, as 32 equipes estaram definidas. Com isso, a fase de grupos terá ínicio em setembro. Como é de costume, serão seis partidas (ida e volta), dois se classificam para o mata-mata, e o terceiro colocado garante vaga para o mata-mata da Europe League. Veja as datas:

Fase de grupos

14/15 de Setembro de 2021: 1ª partida

28/29 de Setembro de 2021: 2ª partida

19/20 de Outubro de 2021: 3ª partida

2/3 de Novembro de 2021: 4ª partida

23/24 de Novembro de 2021: 5ª partida

7/8 de Dezembro de 2021: 6ª partida

*Todas as datas podem sofrer alterações