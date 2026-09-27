Plano secreto: Zidane derruba o legado de Deschamps

Zinedine Zidane não esperou muito para deixar sua marca na seleção francesa, já que suas mudanças não se limitaram aos aspectos técnicos e táticos dentro de campo, mas se estenderam à forma de lidar com os clubes e com os casos de lesões dos jogadores, em uma tentativa clara de evitar os atritos ocorridos durante o período de seu antecessor Didier Deschamps.

De acordo com o site francês "Foot Mercato", a nova comissão técnica comandada por Zidane começou a adotar uma abordagem diferente no trato com os casos médicos, baseada em maior medida no diálogo e na coordenação direta com os clubes, em vez de obrigar os jogadores lesionados a comparecer ao centro de Clairefontaine para se submeter a exames adicionais.

Hervé Colado, o novo chefe dos serviços médicos da seleção francesa, assume a tarefa de fortalecer essa cooperação, depois que a coordenação com os clubes se tornou parte fundamental do tratamento das lesões dos jogadores.

Isso ficou claro no caso de Robin Risser, que deixou a concentração da seleção após conversas entre o clube Lens e o departamento médico da seleção francesa, em um passo que reflete o desejo da atual comissão de evitar viagens desnecessárias de jogadores lesionados.









Essa abordagem difere de algumas situações que ocorreram durante a era Deschamps, entre elas o episódio de Bradley Barcola em março de 2026, quando o ex-jogador do Paris Saint-Germain chegou a Clairefontaine apesar de ter feito um exame de raio-X com seu clube apenas um dia antes.

A forma de lidar com a lesão de Kylian Mbappé veio confirmar a nova orientação, já que a seleção francesa anunciou a saída do craque do Real Madrid da concentração após sua lesão no joelho diante da Turquia, e isso cerca de apenas uma hora após o fim da partida.

A decisão reflete a preocupação da comissão técnica em não arriscar os jogadores, além de evitar obrigá-los a permanecer na concentração ou viajar sem necessidade, especialmente quando os clubes estão diretamente a par de sua condição médica.









Parece que Zidane busca, por meio dessa política, construir uma relação mais tranquila com os clubes, depois que os últimos anos registraram uma série de divergências sobre a condição física dos jogadores.

O Paris Saint-Germain havia entrado em conflito com a comissão técnica da seleção francesa em setembro de 2025 por causa de Désiré Doué e Ousmane Dembélé, depois que o clube manifestou preocupações a respeito da condição física de Doué, antes de o jogador sofrer a lesão durante a concentração da seleção.

E depois de sua primeira vitória sobre a Turquia por 1 a 0, Zidane se prepara para enfrentar a Bélgica, em meio a um início que não se limita aos resultados e à tática, mas que também traz uma mensagem clara aos clubes: "A coordenação e a confiança serão o lema da nova fase da seleção francesa".