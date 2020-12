Pirlo diz que Cristiano Ronaldo teve motivação extra por enfrentar "eterno rival" Messi

Cristiano Ronaldo é um jogador extremamente competitivo, capaz de tirar motivação extra de praticamente qualquer situação. Então, é possível imaginar o tamanho da vontade do português em jogar contra Lionel Messi, seu adversário dos tempos de e na disputa pelos prêmios de melhor do mundo. Andrea Pirlo, treinador da , confirmou o que todos imaginavam, que CR7 teve motivação extra para enfrentar seu “eterno rival” pela Liga dos Campeões.

O confronto entre os dois craques aconteceu nesta terça-feira (08) pela última rodada da fase de grupos da . Desta vez o português se deu bem melhor, fazendo dois gols de pênalti para ajudar a Juve a sair com a vitória por 3 a 0.

Essa foi a primeira vez que Messi e CR7 se reencontraram desde que o “robozão” deixou o Real Madrid para se juntar à Juventus. Também foi a primeira vez que Ronaldo marcou contra o Barça pela Liga dos Campeões.

Após a partida, CR7 explicou que não enxerga Lionel Messi como um rival e destacou a boa relação entre os dois. Mesmo assim, Andrea Pirlo, treinador da Juve, afirmou que o português teve uma motivação extra para enfrentar seu “eterno rival”.

"Ronaldo estava muito motivado para fazer uma boa exibição aqui contra seu eterno rival, então quando você está motivado, torna-se simples”, ressaltou o comandante italiano à Sky Sports.

"Há muitos jogos em uma temporada e é mais fácil ficar motivado em jogos como este. Mas não podemos perder de vista o verdadeiro alvo, que é a . Então, temos que estar concentrados e comprometidos lá também", completou.

Com o resultado, a Juventus garantiu o primeiro lugar do grupo G para seguir rumo às oitavas de final da Champions League e se tornou o primeiro time italiano a marcar três gols contra o gigante espanhol fora de casa. Já o , acabou ficando com o segundo lugar do grupo - essa foi a primeira vez desde a temporada 2006/07 que o clube catalão não fica com o primeiro lugar de sua chave na competição.

Always great to return to Spain and to Catalunya, always hard to play in Camp Nou against one of the best teams I ever faced. Today we were a team of Champions! A true, strong and united family! Playing like this, we have nothing to fear until the end of the season... Let’s go! pic.twitter.com/PivPpJ3SLh