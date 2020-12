Cristiano Ronaldo destaca boa relação com Messi: "Nunca o vi como um rival"

CR7 comentou sobre sua relação com o craque do Barcelona após vitória da Juventus na Liga dos Campeões

A última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões teve um dos grandes clássicos do futebol europeu: Barcelona e Juventus. E se as duas equipes já estavam classificadas para as oitavas de final, as atenções se voltaram mais uma vez para o confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo. Apesar disso, após a partida, CR7 destacou sua boa relação com o camisa 10 argentino, afirmando que nunca o viu como um rival, como todos dizem.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Messi e Ronaldo protagonizaram duelos históricos durante muitos anos, porém, desde que o português deixou o para se juntar à , os dois craques ainda não haviam se reencontrado dentro de campo.

Mais times

E em seu retorno à e ao Camp Nou, o atacante da Velha Senhora se deu bem, marcando dois gols de pênalti para sair de campo com uma vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona, que pouco ameaçou seu rival, saindo atrás do placar logo aos 13 minutos de jogo.

Foto: Getty Images

Messi até tentou, é verdade, mas se viu lutando praticamente sozinho contra a Juve. Todas as jogadas do Barça saíram dos pés do camisa 10, que finalizou 11 vezes, sete delas no gol, mas acabou parando em Buffon.

Se na partida desta terça-feira (09) Cristiano Ronaldo levou a melhor, na corrida por prêmios de melhor do mundo Messi ainda está na frente. E mesmo que os dois tenham disputado todos os tipos de premiações e honrarias nos últimos anos, o português afirmou que não enxerga o camisa 10 do Barça como um rival, destacando a boa relação entre os dois.

"Sempre tive uma relação muito cordial com ele. Eu compartilhei 12, 13 ou 14 anos de cerimônias de premiação com ele. Nunca o vi como um rival”, ressaltou a estrela da Juve à Movistar.

“Ele sempre tenta fazer o que é melhor para a equipe dele e eu também. Sempre me dei muito bem com ele. Mas sabemos que no futebol, pela imprensa, pelo espectáculo, procura-se uma rivalidade, mas sempre me dei bem com ele", completou.

Foto: Getty Images

Desde a temporada 2003/04, os sete chutes de Messi no gol representam o máximo que um jogador teve em uma única partida da Liga dos Campeões sem marcar. O mesmo serve para seu total de 11 finalizações.

Já Ronaldo, marcou seus primeiros gols contra o Barça na - em seu sexto confronto com os catalães -, chegando a 134 gols na principal competição de clubes da Europa, da qual é o maior artilheiro de todos os tempos.

"O está passando por um momento difícil, mas ainda é o Barcelona. A verdade é que estamos muito felizes, sabíamos que era uma missão quase impossível, era uma missão complicada e jogamos bem”, finalizou CR7.

Com o resultado, a Juve terminou a atual fase da Liga dos Campeões como líder do Grupo G, com o Barcelona na segunda posição, e agora espera para conhecer quem será seu adversário nas oitavas de final da competição.

Agora, a Velha Senhora volta suas atenções para o Campeonato Italiano. Se na Champions a equipe de Andrea Pirlo lidera seu grupo, na Serie A ela ocupa apenas a quarta colocação, seis pontos atrás do de Ibrahimovic, artilheiro da liga nacional. O próximo compromisso da Juventus será contra o Genoa, neste domingo (13), às 14h de Brasília.