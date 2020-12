Adeus de Iniesta, golaços e quase 100 mil no Camp Nou: como foi o último Messi x CR7?

Em maio de 2018, os dois craques balançaram as redes em um empate movimentado; dois anos e meio depois eles voltam a se enfrentar nesta terça-feira, 7

6 de maio de 2018. Esta é a data do último duelo entre Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Após mais de dois anos e meio, os dois maiores craques da atualidade voltam a se enfrentar nesta terça-feira, 7, em um e mais que especial pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Poucos imaginavam que aquele El Clásico válido pela seria o último confronto entre o argentino e o português por tanto tempo. Ao final da temporada 2017/18, Cristiano Ronaldo trocou o pela Juventus e a possibilidade de um duelo entre os dois, a nível de clubes, se limitou por possíveis encontros em competições europeias.

Aquele jogo foi o 35º encontro entre Messi e Cristiano Ronaldo e não faltaram elementos que transformaram o jogo em um grande duelo. Gols, polêmicas, despedidas e muito mais. Relembre como foi aquele El Clásico e não se esqueça que você pode acompanhar lance a lance de Barcelona e Juventus, o próximo confronto entre o argentino e português, aqui na Goal.

Barcelona 2 x 2 Real Madrid

O Campeonato Espanhol já estava decidido no segundo confronto entre blaugranas e merengues naquela temporada. O duelo aconteceu na 36ª rodada da La Liga e uma rodada antes o Barça já havia garantido o título nacional. Mas, como diz o "ditado": clássico é clássico e vice-versa.

Aquele jogo foi o último El Clásico de Andrés Iniesta, que logo se despediria do Barça para atuar no futebol japonês. O ídolo foi muito ovacionado antes, durante e depois da partida pelas quase 100 mil pessoas que compareceram ao Camp Nou - cenário completamnte diferente do que Barcelona e Juventus terão no mesmo Camp Nou nesta terça-feira. 7. Com a pandemia, o estádio segue sem receber público.

👥 Hoy somos 97.939 espectadores en el Camp Nou, la mejor asistencia de la temporada. ¡Gracias, afición! 🔵🔴👏 #ForçaBarça ⚽ #ElClásico pic.twitter.com/E31Fdv2Mjj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 6, 2018

Com a bola rolando, Messi e Cristiano Ronaldo não decepcionaram, mas foi outro craque que abriu o placar. Aos 10 minutos da primeira etapa, Luis Suárez, com um belo voleio, fez o primeiro gol do jogo. Porém, cinco minutos mais tarde, o português aproveitou uma cabeça de Karim Benzema e empurrou a bola para o fundo do gol, empatando o duelo. Ainda no primeiro tempo, CR7 teve a chance de virar o placar, mas Ter Stegen impediu o segundo gol merengue.

Como não poderia ser diferente, o clássico também teve polêmicas de arbitragem. Os dois lados foram prejudicados: Marcelo sofreu um pênalti claro de Jordi Alba, mas nada foi marcado; Gareth Bale deu uma solada em Samuel Umtiti, mas não foi expulso. Quem recebeu o vermelho foi Sergi Roberto, que deu um soco em Marcelo no fim do primeiro tempo.

Logo no início do segundo tempo, aos 7 minutos, Leo Messi fez o dele. Um belo gol após tirar Sergio Ramos e Casemiro da jogada e finalizar no cantinho do gol de Keylor Navas. Pouco depois, o argentino recebeu um lançamento sozinho, mas desta vez o goleiro do Real Madrid impediu o gol.

Aos 26 minutos, Bale recebeu de Asensio e de primeira, na meia lua da grande área, chutou sem chances para o goleiro blaugrana, empatando o jogo. Messi teve uma última chance de colocar o Barça à frente de novo placar, mas chutou para fora, "tirando tinta" da trave do Real Madrid.