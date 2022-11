Botafogo é quem mais perde em casa no Brasileirão 2022

Contra o Cuiabá, o Alvinegro foi derrotado pela nona vez como mandante e vê sonho de Libertadores mais longe

O Botafogo vinha de uma vitória tão difícil quanto importante em casa, contra o Red Bull Bragantino, e recebeu o Cuiabá, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, sonhando em conseguir entrar no G8 que dá vaga à próxima Libertadores. Era a chance de, pela primeira vez na competição, somar duas vitórias em casa. Mas o Alvinegro desperdiçou esta chance e voltou a ser derrotado dentro do Estádio Nilton Santos: com gols de André Luís e Deyverson, o Cuiabá foi mais um dentre muitos algozes do time treinado por Luís Castro em terras cariocas.

Os donos da casa até começaram bem a partida, mas desperdiçaram chances em profusão. Aos 41 minutos o Cuiabá engrenou um contra-ataque e André Luís, livre na área botafoguense, abriu a contagem para os visitantes. Quando Deyverson ampliou, também pelo alto, no início do segundo tempo, o torcedor presente ao Nilton Santos sentiu que, mais uma vez, seria difícil sair de casa com três pontos debaixo do braço. Até aqui foram apenas cinco vitórias em 18 partidas jogando como mandante nesta Série A – a terceira pior campanha jogando em casa na competição.

Com 2 a 0 de desvantagem e péssimo histórico recente de resultados em casa, a torcida alvinegra demonstrou impaciência fora de campo. Já nos gramados a ansiedade era nítida nos jogadores de preto e branco: o Botafogo encontrava dificuldades para se infiltrar na área do Cuiabá, abusou de cruzamentos infrutíferos e ainda levou alguns sustos ao permitir contra-ataques.

Sem inspiração por parte alvinegra, o resultado final ficou mesmo no 2 a 0 e o sonho de conseguir uma vaga na próxima Libertadores se mostra bem difícil. Tendo disputado 18 partidas como mandante neste Brasileirão, o Botafogo é o time que mais sofre derrotas dentro de seus domínios: esta foi a nona, mais do que equipes que brigam contra o rebaixamento, como Avaí, Atlético-GO, Juventude (estas com sete derrotas em 17 jogos como mandante) e o Ceará (sete derrotas em 18 duelos).

Fica difícil pedir muita paciência para o torcedor que vai ao estádio para sair quase sempre frustrado. O alívio foi que, do outro lado, os pontos somados fora de casa ajudaram a Estrela Solitária a não levar sustos na parte de baixo da tabela nesta reta final de campeonato. Vaga na Libertadores, no entanto, parece ser um sonho mais complicado. Já o Cuiabá segue em sua luta contra o descenso, agora com motivos para sorrir após sua primeira vitória fora de casa.