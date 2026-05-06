Pierre van Hooijdonk deixa o NAC Breda com efeito imediato

Pierre van Hooijdonk renunciou ao cargo de consultor técnico com efeito imediato, informou o NAC Breda nesta quarta-feira em seu site. A decisão surge logo após a polêmica em torno do ex-atacante, que teria desempenhado um papel questionável na transferência de seu filho, Sydney van Hooijdonk, para o clube português Estrela Amadora.

Van Hooijdonk explica sua decisão em um comunicado no site do clube. “Tomo essa decisão sabendo que sempre agi com honra e consciência, no interesse do NAC. Apesar da confiança que sinto por parte da STAK, do Conselho Fiscal e da diretoria, a comoção e o clima atual me levaram à conclusão de que, mesmo agora, o melhor é agir no interesse do NAC. Por isso, decidi me afastar da minha função de consultor.”

A direção do NAC emitiu uma breve declaração sobre a decisão de Van Hooijdonk de deixar o cargo de consultor. “O NAC agradece a Pierre pela colaboração nas últimas temporadas em sua função de conselheiro e consultor técnico.”

O consultor técnico cessante do NAC é acusado de ter desempenhado um papel na transferência sem custos do seu filho Sydney para o Estrela Amadora, na qual não foi estipulada nenhuma cláusula de revenda. Van Hooijdonk nega veementemente as acusações, mas reconhece que talvez devesse ter deixado o cargo de consultor quando seu filho chegou — embora insista que sua credibilidade não está em jogo.

Van Hooijdonk revelou no domingo, no programa Studio Voetbal, que as críticas severas o afetam, principalmente porque, segundo ele, a imagem que está sendo veiculada não corresponde à realidade. “Claro. Especialmente quando você sabe qual foi o seu papel em tudo isso. Na verdade, dói ainda mais, porque são inverdades”, começou Van Hooijdonk, que tentou refutar as acusações.

“Não tive nada a ver com isso do ponto de vista profissional”, continuou ele. “Não recebi nenhuma ligação do clube onde ele joga atualmente, algo que também foi sugerido; não falei com ninguém. Mostrei tudo, toda a comunicação. Então, para mim, está absolutamente claro. Mas é claro que sempre se pode estabelecer uma conexão, já que tenho uma função de consultoria.”

Van Hooijdonk criticou na semana passada a atuação de Joost Blaauwhof, jornalista da Voetbal International, e divulgou uma conversa do WhatsApp no X. “Um ‘jornalista’ que serve a outros interesses que não o de trazer a verdade à tona”, ironizou o ex-atacante.