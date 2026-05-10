Peter Bosz coloca Joey Veerman no banco; Sergiño Dest entra como titular

O PSV e Peter Bosz enfrentam a última partida fora de casa da temporada, contra o Go Ahead Eagles. O técnico campeão, que não poderá contar com vários jogadores, já anunciou os onze titulares que entrarão em campo no De Adelaarshorst.

Matej Kovar estará no gol em Deventer. Sergiño Dest está novamente em forma e atuou na semana passada contra o Ajax. O jogador da seleção americana será o lateral-esquerdo, enquanto Kiliann Sildillia ocupará a posição de lateral-direito. Ryan Flamingo e Yarek Gasiorowski são os zagueiros centrais dos visitantes de Eindhoven.

Bosz surpreende um pouco no meio-campo do PSV. Paul Wanner, Guus Til e Noah Fernandez formam o trio de meio-campistas contra o campeão da Copa da última temporada. Joey Veerman fica no banco.

Ivan Perisic retorna de suspensão e é escalado novamente por Bosz como ponta esquerda. Dennis Man começa na ala direita, com Ricardo Pepi atuando como líder do ataque do PSV, que espera chegar a 81 pontos na Eredivisie.

Escalação do Go Ahead Eagles:

Escalação do PSV: Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Dest; Fernandez, Wanner, Til; Bajraktarevic, Pepi, Perisic.