Persepolis x Al Nassr: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Champions AFC

Acompanhe todos os detalhes para a estreia de Cristiano Ronaldo pela Champions League Asiática

Al Nassr e Persepolis se enfrentam na tarde desta terça-feira (19), às 15h (de Brasília), no Azadi Stadium, pela 1ª rodada da fase de grupos da Champions AFC. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores (senão, o maior) da história da Liga dos Campeões da UEFA. Agora, porém, inicia sua trajetória em outra Champions, desta vez a asiática. E a equipe planeja ter um melhor começo de caminhada do que a do Sauditão, quando acabou derrotada nos dois primeiros compromissos. Para o duelo de terça, é mais uma vez favorito.

Enquanto isso, o primeiro colocado do Campeonato do Irã tem como expectativa manter a toada e almeja pontos neste compromisso. Terá, à frente, porém, uma difícil missão, contra uma das equipes que mais fizeram barulho nesta janela de transferências.

Prováveis escalações

Persepolis: Rafiei; Nemati, Kanaanizadegan, Esmaeilifar e Pouraliganji; Amiri, Rigi, Sarlak e Omri; Torabi e Sadeghi. Técnico: Yahya Golmohammadi.

Al Nassr: Alaqidi; Telles, Laporte, Alawjami e Al Ghanam; Brozovic e Al-Khaibari; Ghareeb, Otavio e Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Luis Castro.

Desfalques

Persepolis

Alireza Beiranvand, Alireza Enayatzadeh e Alireza Khodadadi (lesionados).

Al Nassr

David Ospina e Seko Fofana (lesionados).

Quando é?