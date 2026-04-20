Perez: “Seria algo e tanto se o AZ fizesse isso com o Leeroy Echteld”

Kenneth Perez acha que o AZ deve renovar com Leeroy Echteld, que conquistou a Copa KNVB com o clube. “Dêem a ele mais um ano”, opinou o analista dinamarquês nesta segunda-feira no programa Voetbalpraat.

Perez faz uma comparação com o FC Twente, onde John van den Brom recebeu uma proposta de contrato de um ano. “Vê-se que os clubes estão esperando cada vez mais para renovar. Por que não fazer o que o Twente fez com Van den Brom? Echteld certamente não tem muitas outras opções de clubes, então ele com certeza vai ficar por um ano.”

O ex-meio-campista do AZ entende que a diretoria do clube não conceda imediatamente um contrato de longo prazo a Echteld. “É claro que há uma grande diferença entre entrar, trazer energia para um time e, desde o início de uma temporada, construir algo e implementar uma filosofia.”

“Eu acharia incrível se o AZ decidisse agora tentar uma parceria de quatro anos com ele”, Perez acha mais lógico firmar um contrato de curta duração com o bem-sucedido técnico interino

Echteld gostaria de renovar seu contrato, que está chegando ao fim, e recebeu o apoio de Jordy Clasie após a vitória na final da Copa. “Acho que esse treinador trouxe de volta um certo espírito e energia ao grupo. Na verdade, estávamos todos um pouco abatidos. Era um pouco essa sensação, como se estivéssemos todos meio deitados no chão. Ele conseguiu nos transformar novamente em um time que passou a acreditar.”

“Eu digo que ele deve ficar. Mas, no fim das contas, não cabe a mim decidir”, aconselha Clasie à diretoria do AZ sobre Echteld, que não tem dúvidas quanto ao seu futuro próximo. “Acho que, até agora, tirei o máximo proveito disso. E ainda temos quatro partidas pela frente.”