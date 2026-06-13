Pequenos detalhes separam Arbeloa de sua nova experiência como técnico

O clube inglês Fulham está prestes a chegar a um acordo definitivo com o técnico espanhol Álvaro Arbeloa para assumir o cargo de treinador da equipe principal, sucedendo a Marco Silva, no âmbito de uma série de trocas históricas de treinadores envolvendo três grandes clubes, em que Silva se transferiu para o Benfica, de Portugal, sucedendo a José Mourinho, que assumiu o comando do Real Madrid, da Espanha, sucedendo ao próprio Arbeloa, enquanto em Londres reina um clima de otimismo quanto à conclusão do negócio nos próximos dias.

De acordo com o que revelou o jornalista italiano Matteo Moretto, especialista em notícias sobre transferências, as negociações entre a diretoria do clube londrino e os representantes do técnico espanhol avançaram significativamente nos últimos dias; parece que Arbeloa, ex-técnico do Real Madrid, é a primeira opção do Fulham em sua busca por iniciar uma nova era na Premier League após a saída repentina de Silva.

Embora alguns detalhes técnicos e financeiros ainda precisem ser finalizados, as negociações estão ocorrendo de forma construtiva e positiva, e o otimismo de ambas as partes em relação a um acordo final que satisfaça a todos está aumentando, especialmente com o desejo do Fulham de fechar o negócio o mais rápido possível para iniciar os preparativos para a próxima temporada.