Pelé e Neymar: elogios do Rei do Futebol e torcida por quebra de recorde

Pelé fez muitos elogios a Neymar pelas redes sociais e falou sobre a 'disputa' pela artilharia histórica

Neymar deu mais um passo nesta quinta-feira em direção ao topo da artilharia histórica da seleção brasileira em jogos oficiais. O atacante fez o segundo gol do Brasil na goleada por 4 a 0 sobre o Peru, no Nilton Santos, pela segunda rodada da Copa América. Neymar, assim, chegou aos 68 gols com a camisa da seleção nacional em partidas oficiais, ficando apenas nove gols atrás do líder da lista de artilheiros, nada menos do que o Rei Pelé. Vale ressaltar que esses são os números adotados pelos critérios da Fifa. Já pelas contas da CBF, Pelé soma 95 gols com a amarelinha. Critérios à parte, o Rei do Futebol fez muitos elogios a Neymar, dizendo estar na torcida para que o atacante alcance o primeiro lugar na artilharia histórica.

"Toda vez que vejo esse menino, ele está sorrindo. É impossível não sorrir de volta. É contagiante. Eu, assim como todos brasileiros, sempre fico feliz quando vejo ele jogar bola. Hoje ele deu mais um passo em direção ao meu recorde de gols pela Seleção", disse Pelé em postagem nas redes sociais.

"E eu estou na torcida para que ele chegue lá, com a mesma alegria que tenho desde que vi ele jogando pela primeira vez", complementou Pelé.

Neymar teve grande atuação nesta quinta-feira, comandando o Brasil na goleada diante do Peru. Depois da partida, o destaque da seleção se emocionou bastante e chorou ainda na entrevista concedida no gramado.

"É óbvio que para mim é uma honra muito grande fazer parte da história da seleção brasileira. Para ser bem sincero, meu sonho sempre era jogar pela seleção, vestir essa camisa. Nunca imaginei chegar a esses números. Para mim é até emocionante, porque passei por muita coisa nesses dois anos que são bem difíceis, complicadas, e esses números não são nada. A felicidade que eu tenho de jogar pelo Brasil, de representar meu país, minha família", disse Neymar.

"Estamos vivendo um momento muito atípico no mundo inteiro, não só aqui, e ser o espelho para alguém é uma alegria enorme. Espero que todo mundo que gosta de futebol goste de mim", prosseguiu.

"Chegamos aqui sem saber de muita coisa que estava acontecendo. Não sabíamos se ia ter Copa América, se não ia ter. Desde o começo nós respeitamos muito nossas hierarquias. Nunca vamos dizer não à camisa da seleção, há pouco me emocionei por dizer o que representa a seleção. Jamais vou dizer não ao meu país. Discordar ou ter opinião diferente dos que tem os demais acho que é o respeito pelo outro. Tínhamos nossa opinião. Expressamos. Mas estamos aqui. Foi bem complicado, difícil, mas a alegria de estar em campo pela seleção sempre vai existir. Tanto a mim quanto ao nosso grupo. Estamos contentes", finalizou a estrela da seleção brasileira.