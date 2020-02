Pedro supera Gabigol e Bruno Henrique em início no Flamengo

Em quatro partidas, nenhuma como titular, Pedro já marcou três gols e supera marca dos ídolos rubro-negros

Já era esperado que Pedro seria um ótimo reforço para o ataque do . Mas o início da tragetória dele com a camisa rubro-negra está superando as expectativas. O atacante participou de quatro jogos desde que chegou à Gavea e já marcou três gols. Porém, ele não começou como titular em nenhuma partida e, se somarmos a minutagem dele em campo, não chega perto dos 90 minutos.

Assista ao segundo jogo da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Del Valle ao vivo e exclusivo! Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ao todo, o novo atacante flamenguista esteve em campo por 58 minutos e já marcou três gols. Isso representa uma média de um gol a cada 19 minutos. É um começo de trabalho muito animador para a torcida. Nem Gabigol ou Bruno Henrique, titulares absolutos e ídolos dos torcedores iniciaram tão bem suas passagens pelo Flamengo.

Mais times

A estreia de Pedro aconteceu juntamente com o restante do elenco principal do Flamengo, na partida contra o Resende. Jogando apenas 25 minutos, o reforço flamenguista deixou sua marca com poucos minutos em campo, empatando o jogo que terminaria com vitória rubronegra. Nos acréscimos do jogo contra o , quando Pedro jogou por apenas 10 minutos, Pedro fez mais um. E na , Pedro novamente balançou as redes. Ele jogou somente 22 minutos na partida do Equador, que terminou empatada por 2 a 2.

💥⚽️ A virada do @Flamengo! Uma bela jogada de Ribeiro, finalizada por Pedro! A força do campeão da #Libertadores no empate em 2-2 com o @IDV_EC pela #Recopa. pic.twitter.com/5TSEjRAbh9 — Recopa Sudamericana (@RecopaConmebol) February 20, 2020

A única vez que Pedro entrou em campo e não marcou gols com a camisa flamenguista foi no duelo contra o seu ex-clube, o . Porém, o atacante jogou apenas um minuto daquela partida - ele entrou já nos instantes finais do jogo.

Quando Gabigol começou a atuar pelo rubro-negro, ele demorou para deslanchar. Foram cinco jogos (três deles como titular) sem balançar as redes adversárias. Seu primeiro gol veio apenas na sexta partida, contra o Americano. No entanto, depois disso o atacante decolou e terminou a temporada com 43 gols em 59 partidas. Ele foi o maior goleador do país em 2019.

Mais artigos abaixo

Já Bruno Henrique também marcou três gols em seus primeiros quatro jogos. Logo na estreia, contra o , ele deixou sua marca duas vezes. A diferença é que ele jogou por duas oportunidade como titular, totalizando 246 minutos em campo, o que lhe deu uma média de um gol a cada 82 minutos. Em 62 jogos no ano passado, o atacante balançou as redes 35 vezes.

O papel de Pedro no pode mudar um pouco nos próximos jogos devido a uma possível lesão de Bruno Henrique. O camisa 27 se chocou com o goleiro do Del Valle no momento que fez o primeiro gol do Fla na Recopa e teve que deixar o campo de maca. Foi justamente Pedro quem entrou em seu lugar. Exames ainda no não constataram fraturas, porém, por precaução, o atacante deve ser poupado de alguns jogos.