Flamengo sem Bruno Henrique: o quanto pesa a ausência?

Atacante deixou o duelo contra o Independiente Del Valle de maca e preocupa para os próximos jogos

Uma das principais peças de Jorge Jesus, Bruno Henrique virou motivo de preocupação no . O atacante se chocou com o goleiro Pinos no lance em marcou o primeiro gol do no empate com o Independiente Del Valle, pela primeira partida da , e sem sequer conseguir ficar em pé, deixou o campo de maca e foi levado para o hospital para realização de exames.

De acordo com as informações preliminares do Flamengo, a suspeita era de trauma na perna direita. Entretanto, os primeiros exames apaziguaram os ânimos em relação à gravidade.

(Foto: Getty Images)

E a possibilidade de ficar sem o camisa 27 para o jogo de volta da Recopa traz o questionamento: qual o desempenho do Mengão com e sem o atacante?

Com Bruno Henrique

54 jogos

36 vitórias

10 empates

8 derrotas

110 gols marcados

51 gols sofridos



Sem Bruno Henrique

10 jogos

7 vitórias

2 empates

1 derrota

19 gols marcados

6 gols sofridos

Apesar dos números do Flamengo serem positivos sem Bruno Henrique, a ausência do camisa 27 traz um peso a quem vier a substituí-lo, como Pedro, mesmo possuindo características diferentes. No entanto, o jovem atacante também tem apresentado boas estatísticas desde a sua chegada ao Rubro-Negro. Sorte a de Jorge Jesus.