Pedro no Flamengo é a “sombra” que aterroriza os adversários

Atacante chegou a marca de três gols em quatro jogos pelo Mengão, sempre saindo do banco de reservas

Pedro vai mostrando que Gabigol tinha razão quando disse que o jovem atacante seria "uma sobra para os adversários".

Mais uma vez, o camisa 21 saiu do banco de reservas e fez gol, agora contra o Independiente Del Valle, no empate por 2 a 2, pelo jogo de ida da , na noite desta quarta-feira (19).

Pedro entrou em campo aos 23 do segundo tempo para substituir Bruno Henrique - que saiu de maca com muitas dores após dividida com o goleiro Pinos - e precisou de menos de vinte minutos para voltar a balançar as redes pelo Mengão.

Agora, o atacante soma três gols em quatro jogos pelo , sendo que em todos eles saiu do banco de reservas.

Com a possível lesão de Bruno Henrique, Pedro pode receber a chance que tanto espera como titular e se tornar mais uma "dor de cabeça boa" para Jorge Jesus.