Força, Bruno Henrique! Torcida do Flamengo mostra solidariedade após lesão do ídolo

Bruno Henrique voltou a ser decisivo pelo no jogo de ida da , no , contra o Independiente Del Valle. Mas desta vez nem tudo foi comemoração.

Quer ver a Recopa Sul-Americana ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O duelo terminou empatado em 2 a 2, e no mesmo lance em que fez o 1 a 1 para o atual campeão da Libertadores, Bruno Henrique sofreu uma grave lesão e saiu de ambulância do estádio.

GOOOOOL DO MENGÃO! 🔴⚫️



Bruno Henrique arrancou do meio de campo e deixou todo mundo pra trás e colocou por baixo do goleiro e empatar o jogo!



Só que o atacante sentiu uma grave lesão após o gol e teve de deixar o jogo.



Todos os lances AO VIVO 👉 https://t.co/PHSw584nD8 pic.twitter.com/guwqcYzTZu