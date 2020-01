Pedro no Grêmio: por que contratação do atacante da Fiorentina é difícil

Centroavante pode mudar patamar do ataque gremista, mas gaúchos terão que desembolsar uma bolada para contratá-lo; veja os detalhes

Em 2017, o conquistou a América pela terceira vez. Os centroavantes daquele time, que praticou um grande futebol, foram Lucas Barrios, já veterano, e Jael, em grande fase, mas que não é nenhum primor da técnica.

Com uma das melhores defesas do Brasil, um meio de campo talentoso e excelentes jogadores de lado de campo, parecia que, para os anos que viriam, a evolução do grupo campeão dependeria de um salto de qualidade de seus atacantes de área. Mesmo após grandes investimentos em atletas como Diego Tardelli, André e Felipe Vizeu, essa subida de patamar não aconteceu.

Agora, o Grêmio tem interesse em um jogador que poderia resolver esse problema: Pedro, ex- e atualmente na , da , é um centroavante extremamente talentoso, goleador, com boa técnica e um agravante - ainda é jovem, com 22 anos, e, caso dê certo, pode ser o dono da área do Imortal por muito tempo.

No entanto, a negociação do Grêmio com a Fiorentina não é tão animadora: a Viola pretende reaver boa parte do valor investido no centroavante em caso de venda, e o clube italiano gastou quase 50 milhões de reais no atacante, um valor que até mesmo o presidente Romildo Bolzan admite que está fora da realidade do Tricolor.

O Grêmio tenta usar outras composições de negócio, mas não vem obtendo sucesso: a ideia de envolver Walter Kannemann no acordo já foi brecada e a Fiorentina não pretende emprestar o centroavante neste momento, ao menos. Além disso, o próprio Pedro não estaria tão determinado a retornar ao , já que o jovem entende que ainda pode ganhar seu espaço na Itália.

Outro fator que pode prejudicar a equipe gaúcha na negociação é a concorrência do Flamengo. Não é segredo pra ninguém que o tem interesse no atleta, e o clube carioca teria mais recursos para investir em Pedro, em caso de possível compra.

Também não é o fim do mundo. Luciano, contratado no meio de 2019, teve um bom final de ano, chegou a ganhar um carro de Renato Gaúcho (ou o valor de um), e deve começar o ano como titular. O atacante marcou cinco gols em 20 jogos nesta última temporada pelo Grêmio.

É claro que contar com Pedro seria ótimo: o atacante seria um reforço muito interessante para qualquer clube brasileiro. No entanto, o Grêmio chegou até onde chegou nesta década usando uma postura austera, sem investir o que não tem, e é improvável que o Tricolor quebre este modelo. Exemplos negativos de clubes irresponsáveis nas páginas heroicas do futebol do Brasil é o que não falta.