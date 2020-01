Reforços do Grêmio para 2020: Edilson próximo de voltar

Fique por dentro das contratações e saídas do clube gaúcho para a próxima temporada

Depois de ano conturbado, o busca se reforçar para 2020, afim de tentar brigar mais uma vez pelo título da Libertadores.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Renato Gaúcho, treinador da equipe, depois da temporada, pediu reforços para permanecer no Imortal. A diretoria atendeu, e dentro da realidade financeira do clube, está trazendo novos nomes para qualificar ainda mais o bom elenco do Grêmio.

Mas quem está de saída, de retorno ou pode pintar como reforço no Grêmio? Confira abaixo quem são os reforços já confirmados, quais jogadores deixaram o clube e os mais quentes rumores.

da Bola: quem o Grêmio já contratou para 2020?

Victor Ferraz: primeira contratação anunciada pelo Grêmio para 2020, o lateral-direito de 31 anos chega do em troca gratuita por Madson, jogador da mesma posição que se destacou emprestado ao -PR em 2019, reforçando um dos setores mais carentes do elenco gremista.

primeira contratação anunciada pelo Grêmio para 2020, o lateral-direito de 31 anos chega do em troca gratuita por Madson, jogador da mesma posição que se destacou emprestado ao -PR em 2019, reforçando um dos setores mais carentes do elenco gremista. Lucas Silva: outro reforço sem custos, o volante com boa passagem pelo estava sem clube desde o fim de seu contrato com a , em agosto de 2019. Com boa qualidade técnica, L. Silva interessou ao muito jovem, mas não conseguiu se firmar no clube merengue. Assim, tenta retomar a carreira no Imortal.

Voltar ao início

Rumores: quem pode chegar no Grêmio para 2020?

Com o Grêmio ativo no mercado, rumores pintam por todos os lados, tentando adivinhar quem serão os próximos reforços do Imortal! Confira alguns dos jogadores pretendidos pela equipe gaúcha:

Caio Henrique: de acordo com o portal GaúchaZH, o Grêmio pretende anunciar mais um reforço ainda antes dos jogadores se reapresenterem, nesta próxima quinta-feira (9), e este nome seria o ex-lateral esquerdo do . C. Henrique já interessa ao Imortal faz algum tempo e a negociação parece estar próxima de sua conclusão, só dependendo de algumas pendências com o , clube que possui o passe do atleta.

de acordo com o portal GaúchaZH, o Grêmio pretende anunciar mais um reforço ainda antes dos jogadores se reapresenterem, nesta próxima quinta-feira (9), e este nome seria o ex-lateral esquerdo do . C. Henrique já interessa ao Imortal faz algum tempo e a negociação parece estar próxima de sua conclusão, só dependendo de algumas pendências com o , clube que possui o passe do atleta. Vanderlei : segundo Jorge Nicola, repórter da ESPN e do Yahoo! Esportes, o ídolo santista interessa ao Grêmio. A boa relação entre as diretorias, o alto salário do jogador e a perca de titularidade do goleiro fariam com que a negociação pudesse ser facilitada.

: segundo Jorge Nicola, repórter da ESPN e do Yahoo! Esportes, o ídolo santista interessa ao Grêmio. A boa relação entre as diretorias, o alto salário do jogador e a perca de titularidade do goleiro fariam com que a negociação pudesse ser facilitada. Edilson : em baixa no Cruzeiro, o lateral-direito de 34 anos pode retornar ao Grêmio, onde foi peça importante na conquista da da América. Basta que o jogador consiga rescindir o contrato com o clube mineiro e aceite reduzir seu salário para aproximadamente 150 mil reais mensais, segundo o GaúchaZH.

: em baixa no Cruzeiro, o lateral-direito de 34 anos pode retornar ao Grêmio, onde foi peça importante na conquista da da América. Basta que o jogador consiga rescindir o contrato com o clube mineiro e aceite reduzir seu salário para aproximadamente 150 mil reais mensais, segundo o GaúchaZH. Pedro: sem conseguir atuar pela , da , o ex-centroavante do Fluminense pode reforçar o Grêmio. Uma negociação complicada, pode ser facilitada pelo interesse da Viola no zagueiro Kannemann.

​ Voltar ao início

Rumores: quem pode deixar o Grêmio em 2020?

Walter Kannemann : ídolo da equipe, o zagueiro interessa à Fiorentina, segundo o site italiano Calciomercato. Ainda de acordo com a publicação, a Viola estaria preparando uma proposta de quase 30 milhões de reais para tentar tirar o defensor do Grêmio.

: ídolo da equipe, o zagueiro interessa à Fiorentina, segundo o site italiano Calciomercato. Ainda de acordo com a publicação, a Viola estaria preparando uma proposta de quase 30 milhões de reais para tentar tirar o defensor do Grêmio. Thonny Anderson: depois do meia-atacante realizar grande temporada em 2019, emprestado ao , ele retornará ao Grêmio em 2020. No entanto, já pode ir embora. Segundo o Globoesporte, T. Anderson está em negociações avançadas com o Red Bull , e com o jogador fora dos planos de Renato Gaúcho, o Imortal deve aceitar a proposta.

depois do meia-atacante realizar grande temporada em 2019, emprestado ao , ele retornará ao Grêmio em 2020. No entanto, já pode ir embora. Segundo o Globoesporte, T. Anderson está em negociações avançadas com o Red Bull , e com o jogador fora dos planos de Renato Gaúcho, o Imortal deve aceitar a proposta. André: sem prestígio e em má fase, o centroavante pode ser negociado, caso apareçam interessados, segundo o Globoesporte.

sem prestígio e em má fase, o centroavante pode ser negociado, caso apareçam interessados, segundo o Globoesporte. Diego Tardelli: sem prestígio e em má fase, o centroavante pode ser negociado, caso apareçam interessados, segundo o Globoesporte.

sem prestígio e em má fase, o centroavante pode ser negociado, caso apareçam interessados, segundo o Globoesporte. Guilherme: o artilheiro da pertence ao Grêmio e tem várias propostas, da Europa e de clubes brasileiros, como o Sport, onde se destacou. O Imortal até pode negociar o jogador, mas quer propostas em dinheiro.

​ Voltar ao início

Quem deixa o Grêmio para 2020?

Luan: ídolo da equipe e grande destaque da conquista da Copa Libertadores, o meia-atacante irá se despedir do Rio Grande do Sul: depois de novela, Luan será reforço do Corinthians em 2020.

ídolo da equipe e grande destaque da conquista da Copa Libertadores, o meia-atacante irá se despedir do Rio Grande do Sul: depois de novela, Luan será reforço do Corinthians em 2020. Léo Moura : já na casa dos 40, o lateral perdeu espaço no Grêmio e teve seu contrato renovado. Assim, já se despediu do clube e procura outra equipe para atuar no ano que vem, sem pensar em parar.

: já na casa dos 40, o lateral perdeu espaço no Grêmio e teve seu contrato renovado. Assim, já se despediu do clube e procura outra equipe para atuar no ano que vem, sem pensar em parar. Rômulo: emprestado, não terá seu contrato renovado para 2020, devido as atuações fracas.

emprestado, não terá seu contrato renovado para 2020, devido as atuações fracas. Rafael Galhardo: emprestado, não terá seu contrato renovado para 2020, devido as atuações fracas.

Voltar ao início