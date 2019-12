Thiago Neves, Adidas e nada de reforços: o fim de ano do Cruzeiro pós-rebaixamento

Time mineiro vai jogar a Série B pela primeira vez em sua história e as polêmicas agitam os últimos dias de 2019

O 98º ano da história do talvez tenha sido o pior de toda a existência do clube mineiro. Um ano que começou promissor com a conquista do campeonato estadual e terminou com uma tragédia que relegou o clube à . Tudo isso em meio à pior crise política que o clube já enfrentou. Com o rebaixamento decretado, o Cruzeiro se prepara para 2020, mas sabe que será um ano difícil.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Os problemas não acabaram na última rodada do Brasileirão. Na verdade, após o fim do certame, vários problemas apareceram.

Uma das situações mais complicadas nos últimos meses foi a postura de Thiago Neves. Visto como "paneleiro", o jogador tem sido usado como o símbolo de um grupo de jogadores que parece descompromissado na avaliação da torcida. Neves é visto como o pivô da queda de Rogério Ceni, que ficou menos de um mês na Toca da .

Veterano, Neves recebia R$ 800 mil por mês no Cruzeiro, de acordo com O Tempo. Com contrato até 31 de dezembro de 2020, o jogador pediu rescisão de contrato, o que foi negado pelo clube. Além disso, por alegar pagamentos atrasados e falta de recolhimento do INSS, o meio-campista de 34 anos entrou na Justiça para cobrar R$ 16,4 milhões do clube.

Outro ponto que exemplifica a psicodelia que se tornou o fim de ano cruzeirense está no novo fornecedor de material esportivo do clube. A campanha que culminou com o rebaixamento da equipe foi feita com mantos da Umbro. Há poucos dias, porém, a Adidas anunciou os novos modelos para 2020.

Porém, no mesmo dia dia anúncio, o CEO do clube, Vittorio Medioli, foi a público e defendeu o fim da parceria com a empresa alemã.

"Temos que encerrar o contrato com a Adidas. O contrato, não sei quais são as cláusulas, mas vai nos deixar falidos. Porque dá um contrato para a Adidas ganhar dinheiro, e o Cruzeiro segurar a brocha, não dá. Hoje tem que partir para uma marca própria. O que vale não é a marca Adidas, e sim a marca Cruzeiro. Para a nossa torcida, o que tem Adidas, Umbro, Nike é um zero à esquerda", falou Medioli, que sugeriu uma "rescisão consensual" com a marca esportiva.

— Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) December 26, 2019

Além disso, o clube não tem como nenhuma prioridade para a contratação de jogadores nesse momento. Isso porque, de acordo com O Tempo, o clube está com quatro meses de salários atrasados e precisa arrumar a casa antes de sequer pensar em novos reforços.

O diretor do Cruzeiro, Pedro Lourenço explicou que tentará fazer o pagamento de pelo menos um dos quatro meses atrasados para "ganhar tempo" com os jogadores e tentar negociar uma forma de efetuar o pagamento de parte do 13º para agora.

As dívidas do Cruzeiro estão na casa dos R$ 700 milhões e vão demandar tempo e uma gestão adequada para que seja zerada, enquanto isso, o clube deve chegar para atuar na Série B praticamente sem nenhuma cara nova.

Mais artigos abaixo

Além disso, será necessária uma violenta redução do teto salarial do clube. Conforme já foi informado, Thiago Neves, um dos maiores salários do elenco, recebia R$ 800 mil por mês. O CEO do clube afirmou que os cortes precisarão ser profundos e estabeleceu R$ 150 mil por mês como novo teto salarial da Raposa.

Em entrevista ao Globo Esporte, Medioli falou sobre a necessidade dos cortes.

"O clube vai ter, no próximo ano, uma disponibilidade de pagamento de salário que é muito, mas muito mais baixa que a atual. Temos que colocar um limite de salário que caiba no orçamento. Um orçamento de R$ 380 milhões cai para R$ 80 milhões. Imagina o corte. Poderemos manter alguns atletas, mas com um nível salarial que não ultrapasse os R$ 150 mil. Quem quiser ficar, que fique", explicou Medioli.