Pedrinho revela a grande dificuldade que teve com Jorge Jesus no Benfica

O meia-atacante, em entrevista ao jornal A Bola, até elogiou as ideias do treinador, mas criticou a sua condução de grupo

Contratação de impacto do Benfica em 2020, o meia-atacante Pedrinho, ex-Corinthians, não conseguiu render em Portugal e acabou negociado com o Shakhtar.

Agora, após conseguir encontrar um espaço no time ucraniano e até contribuir com sua classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Uefa, o jogador veio a público para comentar as razões de seu insucesso nos Encarnados. E teceu críticas ao seu ex-treinador, Jorge Jesus.

Segundo declaração de Pedrinho, uma das razões pelo seu insucesso no Benfica foi justamente as duras cobranças de Jorge Jesus. De acordo com o atleta, as críticas podem ter prejudicado o desempenho de certos jogadores em dado momento.

Pedrinho em ação pelo Benfica (Foto: Getty Images)

Apesar de elogiar as ideias do treinador, o jovem afirmou não ter tido liberdade para abordá-lo no clube português.

"É um treinador com ideias fantásticas, muito bom. Mas às vezes não desempenhamos o que queremos por causa das cobranças dele. Como ele é, não tinha total liberdade para abordar, não sabia como reagiria." respondeu o jovem, em entrevista concedida ao jornal A Bola. "No Benfica sonhava em jogar, mas sentia que não havia aquela confiança no meu futebol."

Não é a primeira vez que um membro do estafe de Pedrinho critica Jorge Jesus. Em junho de 2021, o empresário do jogador, Will Dantas, publicou uma postagem em sua conta no Instagram onde atacava o técnico pela falta de minutos do meia-atacante, reclamando que "nas poucas partidas que o colocavam como titular, lhe tiraram logo no início do segundo tempo."

Agora no Shakhtar, Pedrinho, com 23 anos, já tem três gols em 14 jogos na temporada e vem conseguindo atuar 90 minutos nas partidas. Na Liga dos Campeões, inclusive, completou os 270 minutos até agora nos três jogos da fase de grupos.