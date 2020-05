Pedrinho e Anthony próximos do adeus? Qual a situação das joias de Corinthians e São Paulo?

Jogadores foram contratados por Ajax e Benfica, mas pandemia do novo coronavírus pode adiar a ida das promessas; clubes paulistas agradecem

Pedrinho e Antony são duas das maiores revelações de e dos últimos anos. E após belas atuações na seleção olímpica, eles chamaram a atenção de clubes europeus e foram vendidos para e , respectivamente.

No entanto, as transações aconteceram antes da pandemia do novo coronavírus e da paralisação do futebol no e na Europa. Veja como isso afeta o futuro das jovens promessas.

Pedrinho

O Corinthians acertou a venda de Pedrinho ainda em março por 20 milhões de euros. Na época, ficou estipulado que o jogador ficaria em São Paulo até o fim do - programado para acabar no dia 26 de abril - para então se transferir em definitivo ao Benfica.

Porém, o futebol está suspenso em , assim como no Brasil, o que fez com que a ida do jovem fosse adiada.

O diretor-geral do Benfica, Tiago Pinto, comentou sobre a possibilidade de Pedrinho defender o clube português ainda nesta temporada , caso a mesma fosse estendida até julho. Mas o dirigente esclareceu que isso não vai acontecer e deu preferência ao Corinthians para seguir com o jogador.

"Não! O documento da Fifa é também claro nesse aspecto. Se as temporadas colidirem, temos de dar o benefício ao clube anterior [Corinthians]. E nós, para além das questões legais, temos a ética", explicou à TV Benfica .

"Acreditamos e queremos muito o Pedrinho, mas na temporada 2020/21, porque a temporada 2019/20 será concluída com os 25 jogadores que fazem parte do plantel e que nos ajudarão a conquistar os dois títulos que ainda temos para disputar", completou.

Com isso, Will Dantas, empresário do atleta, contou que pode haver uma nova negociação com o clube português para que o jovem dispute o Campeonato Brasileiro pelo alvinegro paulista.

“Temos de voltar a conversar com presidente [do Benfica] e ver se ele vai abrir mão para o Pedrinho ficar aqui" afirmou à Rádio Transamérica . "Era um desejo do Pedrinho [voltar para o Corinthians]. Ele até externou isso lá em Portugal na hora de assinar o contrato, que ele gostaria de jogar algumas partidas pelo Corinthians esse ano. Pela gratidão que ele tem pelo clube, com a torcida”.

Assim, o jovem de 22 anos que podia nem ter um jogo de despedida antes de se transferir para Portugal pode acabar ficando mais um tempo no Parque São Jorge.

Antony

O São Paulo também confirmou a venda de Antony ainda no início do ano, por 16 milhões de euros, mais um montante que pode ser pago por metas cumpridas pelo atleta e em uma possível revenda do jogador no futuro .

Após a assinatura do contrato, ficou estipulado que o jovem se apresentaria ao Ajax no dia 1º de julho. Porém, com o cancelamento da e do restante da temporada na , a torcida tricolor criou esperanças de que o jogador pudesse ficar no clube paulista por mais tempo.

Porém, em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, o empresário de Antony, Junior Pedroso, disse que o jovem atacante deve se apresentar ao clube holandês no dia 7 de julho.

“O contrato do Antony com o São Paulo termina em 30 de junho. Por causa da pandemia, o Ajax criou três blocos de treinos. Estamos esperando eles oficializarem, para ter a certeza de quando ele vai, mas nossa programação é de viajar no dia 5 de julho, para a apresentação dois dias depois”, explicou o agente.

Portanto, como a volta do futebol no Brasil segue indefinida , é possível que o jovem de 20 anos não volte a vestir a camisa tricolor. Enquanto isso, Igor Gomes, outra revelação do São Paulo, pode virar um dos alvos do Real Madrid .