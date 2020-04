Benfica admite deixar Pedrinho mais tempo no Corinthians

Jovem meia se apresentaria ao clube português após o Campeonato Paulista, mas paralisação por causa de pandemia pode mudar os planos

O diretor-geral do , Tiago Pinto, afirmou ao canal de TV do clube que a paralisação do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus pode atrasar a chegada de Pedrinho à equipe portuguesa.

Os Encarnados compraram o meia-atacante do por 20 milhões de euros em março e acertaram que ele se apresentaria ao término da disputa do .

O surto do Covid-19, porém, fez a bola parar de rolar tanto no como em - e o Estadual, que a princípio acabaria no dia 26 de abril, agora não tem data para terminar.

Tiago Pinto falou sobre o assunto ao ser questionado se Pedrinho poderia já atuar pelo Benfica nesta temporada se ela fosse estendida até o mês de julho, quando o jogador já teria contrato vigente com o clube.

"Não! O documento da Fifa é também claro nesse aspecto. Se as temporadas colidirem, temos de dar o benefício ao clube anterior. (Corinthians) E nós, para além das questões legais, temos a ética", afirmou o dirigente.

"Acreditamos e queremos muito o Pedrinho, mas na temporada 2020/21, porque a temporada 2019/20 será concluída com os 25 jogadores que fazem parte do plantel e que nos ajudarão a conquistar os dois títulos que ainda temos para disputar", completou.

A declaração é uma boa notícia para a torcida corintiana, que agora volta a ter esperanças de ver o prata da casa mais algumas vezes atuando pela equipe alvinegra independentemente de quando os torneios forem retomados.

Pedrinho assinou com o Benfica por cinco temporadas. Especula-se que sua multa rescisória será de 120 milhões de euros (cerca de R$ 670 milhões na cotação atual).