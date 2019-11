Pedri: O 'novo Iniesta', reforço do Barcelona para 2020

O jogador de 16 anos só tinha três partidas no profissional quando os catalães o contrataram por um valor que pode chegar até as 15 milhões de euros

Para garotos de 16 anos talentosos como Pedri, tudo tende a acontecer mais rápido.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Antes de 18 de agosto de 2019, o meiocampista nunca havia atuado em uma partida nos profissionais.

Em menos de 15 dias, ele jogou três vezes pelo Las Palmas e se tornou um jogador de cinco milhões de euros, prestes a se transferir para o no fim da temporada atual.

Dado o começo empolgante de Ansu Fati no Barça, nesta temporada, existe um entusiasmo palpável que os catalães estejam construindo uma nova geração extremamente talentosa no Camp Nou.

Nascido em Tenerife em novembro de 2002, a carreira futebolística de Pedri começou no CF Juventud Laguna, antes da sua contratação pelos Las Palmas em 2018.

Um ano depois, ele subiu da base para a equipe profissional na pré-temporada, já que o treinador Pepe Mel estava curioso para ver o que o garoto poderia oferecer, mesmo com sua estatura baixa (1,73m).

"Sempre me importei muito pouco com idade. Eu analiso mais a atitude e o desempenho que o jogador oferece," disse o ex-treinador do para a Goal em uma entrevista exclusiva.

"Ano passado, quando eu e minha comissão chegamos [no Las Palmas], vimos jogos da base e pensamos que se Pedri fosse capaz de repetir suas atuações da base nos profissionais, poderia ser o grande jogador de sua era."

Depois de impressionar em amistosos contra equipes hoje na como o Granada e o , Pedri começou a campanha do Las Palmas na segunda divisão como titular contra o Huesca.

Uma semana depois, titular de novo, deu sua primeira assistência para Ruben Castro abrir o placar contra o Málaga.

Então, o Barcelona ultrapassou outros clubes que já se interessavam pelo garoto e rapidamente assinou um contrato com Pedri, anunciando em 2 de setembro que o tal vínculo de dois anos começaria em julho de 2020;

O também estava analisando o jogador, mas quando os madrilenhos hesitaram, o Barcelona aproveitou a oportunidade e comprou o garoto do Las Palmas em um acordo que pode até chegar a 15 milhões de euros, caso Pedri consiga alcançar algumas cláusulas de desempenho no Barça.

"O Barcelona fez um excelente investimento," insiste Mel, que escalou Pedri como titular em todos os jogos que o garoto de Tenerife estava disponível nesta temporada.

A Copa do Mundo sub-17 tirou a promessa de seu clube no último mês, e o Las Palmas só conquistou um ponto nas cinco partidas que Pedri perdeu.

Dado que antes disso o Las Palmas tinha conquistado quatro vitórias consecutivas, fica claro quão influente o garoto já se tornou, mesmo que ele não seja o único jogador-chave que perdeu minutos nas últimas semanas.

Em dez jogos, Pedri contribuiu com três gols e três assistências, jogando majoritariamente no lado esquerdo do campo. No entanto, o garoto também foi usado em algumas ocasiões por Mel como o meia armador da equipe.

A posição não importa, na verdade. Pedri domina.

"Ele trabalha muito bem com o espaço vazio, quando precisar jogar por dentro e quando chega até a linha de fundo, ou quando ele entende que precisa usar a superioridade numérica em certas áreas do campo," falou Mel.

"Tudo que ele faz com a bola, ele entende como bater nela e como facilitar o jogo para seus companheiros."

"Ele consegue fazer aquele passe que quebra as linhas e abre espaços numa defesa, com poucos toques na bola."

"Mesmo com 16 anos e tendo jogado poucos minutos no futebol profissional, ele consegue ver, de cabeça erguida, todas as opções que tem, e sempre escolhe a melhor."

"Pedri pode jogar em ambas as posições, mas você tem que considerar que ele fica mais confortável no lado esquerdo - como Andres Iniesta," Mel acrescentou, incentivando as comparações com o campeão do mundo. "Pedri é muito parecido com Iniesta, na verdade."

"Ele vai encaixar perfeitamente no Barcelona. Vai crescer ainda mais porque vai fazer todos ao seu redor ficarem melhores. Ele vai se destacar quando jogar com jogadores de elite."

Se Pedri conseguir ter metade do sucesso que Iniesta teve no Barça, vai acabar sua carreira no rol de imortais dos catalães.

Por enquanto, Pedri pode continuar escondido na segunda divisão, mas não vai demorar até ele se tornar um nome conhecidíssimo/, não só na , mas em todo o mundo.