Ansu Fati supera início de Messi no Barcelona: "nossa função é protegê-lo", diz Valverde

Treinador do Barça quer proteger o atacante de 16 anos do Barcelona após início superior ao de Lionel Messi no Camp Nou

Ernesto Valverde tem cuidado ao falar sobre Ansu Fati. Aos 16 anos, o atacante de Guiné-Bissau tem um início excelente pelo em 2019/2020. Presente em três das quatro primeiras partidas, ele fez dois gols e deu uma assistência pela equipe. Os números já são superiores ao de Lionel Messi em seu começo no time.

O craque argentino fez a sua primeira partida como profissional em 16 de novembro de 2003. No entanto, só foi marcar pela primeira vez em 1º de maio de 2005, contra o Albacete, quando tinha 17 anos.



(Foto: Getty Images)

O início promissor do jogador de 16 anos faz com que o técnico do Barça se preocupe por conta das comparações.

"Não me importo que eles comparem o início do Ansu Fati com o início do Messi. Nós sabemos que o seu futebol será grande, mas nós aumentamos isso. É nossa função proteger o jogador", declarou.

"Não é fácil para ninguém jogar pelo Barça, mesmo alguém tão jovem quanto o Ansu Fati... Não é normal para ele marcar na primeira bola, dar assistência na segunda. Tudo será normalizado, estamos interessados que ele conheça ele mesmo, que realize o que é muito complicado", acrescentou.

A sequência de Ansu Fati é algo que deve acontecer de forma natural no Barcelona, de acordo com o comandante:

"Em qualquer lugar o que ganha é o que joga, não há segredo, os treinadores querem que os jogadores saibam que se eles são jovens e têm energia, você os usa. Ansu tem qualidades que nos convêm, veremos o potencial que ele tem", concluiu.