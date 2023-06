Equipes entram em campo neste domingo (4), em Belém; veja como acompanhar na TV e na internet

O Paysandu recebe o São José na tarde deste domingo (4), a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém, pela sexta rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no stremaing, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Depois de conquistar o Parazão 2023, o Paysandu foi derrotado pelo Goiás na final da Copa Verde e agora volta a sua atenção para a disputa da Série C. No momento, soma apenas seis pontos e vem de derrota para o Volta Redonda por 3 a 0, enquanto o São José, no meio da tabela com oito pontos, chega embalado com duas vitórias consecutivas.

Prováveis escalações

Paysandu: Gabriel Bernard; Wanderson, Genilson, Naylhor e Eltinho; Paulo Henrique, Gabriel Davis e João Vieira; Fernando Gabriel, Bruno Alves e Mário Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos.

São José: Fábio; Thalys, Ryan, Lucas Cunha, Jadson; Rafael Carrilho, Karl, Sillas e Kayan; Zé Andrade e Alessandro Vinícius. Técnico: Thiago Gomes.

Desfalques

São José

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Não há desfalques confirmados.

Quando é?