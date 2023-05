Paysandu x Manaus ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram neste domingo (21), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Paysandu e Manaus se enfrentam na noite deste domingo (21), às 19h (de Brasília), no Curuzu, em Belém, em duelo válido pela quarta rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Após a derrota por 2 a 0 para o Goiás no primeiro jogo da final da Copa Verde, o Paysandu volta a sua atenção para a disputa da Série C. Apesar de estrear com vitória sobre o Aparecidense por 2 a 1, o Papão sofreu duas derrotas consecutivas nas rodadas seguintes. Perderam por 2 a 1 para o Figueirense e por 5 a 0 para o Ypiranga.

Já o Manaus, com seis pontos, busca se manter na zona de classificação para a segunda fase. Até aqui, foram duas vitórias e uma derrota na Série C. Em nove jogos disputados entre as equipes, foram quatro vitórias do Paysandu, contra duas do Manaus, além de três empates. No último encontro válido pela Série C de 2022, o Papão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Paysandu: Gabriel Bernard; Alex Matos, Filemon e Wanderson e Naylhor; Igor Fernandes, João Vieira e Geovane; Bruno Alvez, Vicente e Luis Phelipe. Técnico: Marquinhos Santos.

Manaus: Reynaldo; Lucas Mota, Douglas, Bruno Bispo e Dieyson; Charles, Gabriel Tonini e Gustavo Cabral; Franklin, Henan e Jean Carlo. Técnico: Higo Magalhães.

Desfalques

Paysandu

Edilson, Thiago Coelho e Stefano Pinho estão fora.

Manaus

Sem desfalques confirmados.

Quando é?