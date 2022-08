Paulinho negocia para deixar Leverkusen; Atlético-MG tenta avançar

Atacante tenta deixar o clube antes do fim do contrato, previsto para junho de 2023. Galo quer avançar, e Palmeiras monitora a situação

Paulinho negocia a saída do Bayer Leverkusen no mercado da bola. O estafe do jogador tem mantido conversas com os alemães e tenta a rescisão contratual antes mesmo do fim do vínculo empregatício, que se encerra em junho de 2023. O Atlético-MG conversa diretamente com o atleta e aguarda a definição sobre o futuro, como soube a GOAL. O Palmeiras monitora a situação.

O brasileiro de 22 anos, inicialmente, gostaria de permanecer na Europa para as próximas temporadas, apenas deixando a Bundesliga. No entanto, reconhece a dificuldade de atuar em outro clube do continente e não descarta mais a volta ao Brasil. A possibilidade de atuar em um dos principais clubes do país anima o atleta.

Atlético-MG e Palmeiras adotam a mesma estratégia em relação a Paulinho. Ambos conversam apenas com o agente do jogador e não abriram negociações com o clube alemão. A ideia é que o atleta deixe o futebol alemão para depois abrirem tratativas referentes ao seu contrato. Os mineiros tentam avançar nas tratativas, enquanto os paulistas monitoram o negócio.

Mesmo que Paulinho não consiga a liberação do Bayer Leverkusen nesta janela de transferências, mineiros e paulistas estão dispostos a esperá-lo para a próxima temporada, a partir de janeiro de 2023.

O principal empecilho é que o Leverkusen recusou ao menos duas propostas pelo atacante no mercado da bola. O clube alemão disse "não" a uma oferta de seis milhões de euros (R$ 31,5 milhões na cotação atual) e outra de oito milhões de euros (R$ 42 milhões). Atlético-MG e Palmeiras não querem desembolsar este valor.

O Leverkusen aceita negociá-lo, mas deseja receber uma compensação financeira por sua saída antecipada, especialmente por ter desembolsado 18,5 milhões de euros (R$ 79,5 milhões à época) pela sua contratação, em 2018. Paulinho avisou à diretoria do clube que não renovará o contrato e que gostaria de deixar a Bundesliga já nesta janela de transferências. Ele não terá objeção nos bastidores em um movimento de transferência.