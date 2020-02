Paulinho treina no Corinthians e torcida pede: não deixem ir embora

Volante treina no CT Joaquim Grava enquanto campeonato chinês está paralisado por conta do coronavírus e torcida enlouquece

Multicampeão pelo , Paulinho é um dos grandes ídolos da história recente do clube. No enquanto o coronavírus segue afetando o futebol na China, o volante do Guangzhou Evergrande está aproveitando seu tempo para matar a saudade do alvinegro paulista.

Na semana passada, o jogador foi à Arena Corinthians assistir à partida contra o Guaraní do Paraguai, pela Libertadores da América. É bem verdade que o time de Tiago Nunes foi eliminado, mas a presença de Paulino deixou os torcedores animados. Só que uma outra notícia fez a torcida ferver na manhã desta terça-feira (18).

Paulinho esteve presente na Arena Corinthians. pic.twitter.com/bCusru6ltU — Breaking News Corinthians (@sccpbreaking) February 13, 2020

Na reapresentação dos jogadores ao CT Joaquim Grava, Paulinho estava presente mais uma vez. Porém, sua presença não foi apenas em tom de visita. O clube abriu as portas de seu centro de treinamento para o jogador seguir treinando e manter sua forma física enquanto o campeonato chinês não retorna. O fato, claro, fez boa parte da torcida pedir a volta do jogador e ter esperanças sobre uma possível transferência diante do surto do coronavírus na . Como não custa sonhar, os torcedores também aproveitaram para pedir a volta de Renato Augusto.

Paulinho na Arena, agr no CT.



Pode ficar por aí!! — Lari (@Lari_G_Salles) February 18, 2020

Prenda o Paulinho no CT. Por favor @Corinthians nunca te pedi nada! pic.twitter.com/bvGCyr2pNP — Gustavo Barbosa⭐ (@GuguiGol) February 18, 2020

Corinthians geralmente deixa jogadores treinarem no CT. Paulinho foi treinar totalmente uniformizado com manto. Renato curtindo postagem sobre ele voltar para o Corinthians.



Parece que todos se unem para iludir o torcedor. — Lari (@Lari_G_Salles) February 18, 2020

já pensou, paulinho e renato augusto no Corinthians kkkk tô iludido sim — Eduardo Silva (@edusilva_sccp) February 18, 2020