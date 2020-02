Coronavírus segue atingindo o futebol: jogos da Champions asiática são adiados

Liga dos Campeões da Ásia tem partidas adiadas por conta de epidemia na China; brasileiros seguem assustados com a situação

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) decidiu, nesta terça-feira (4), adiar as partidas dos clubes chineses na do continente, por conta da epidemia do Coronavírus que está assolando o país – já foram mais de 20 mil casos confirmados e mais de 400 casos de óbito.

Beijing Guoan, Guangzhou Evergrande, Shanghai East Asia e Shanghai Shenhua tiveram suas estreias adiadas na competição continental. O único time a não ter datas modificadas foi o Beijing Guoan, do brasileiro Renato Augusto. A equipe está na se preparando para o duelo contra o Seul, no próximo dia 12, e então vai à para enfrentar o Chiangrai.

A AFC seguirá avaliando o impacto das partidas adiadas, que têm previsão para acontecerem entre abril e maio. A expectativa é de que as fases eliminatórias tenham início no mês de junho.

“Nos reunimos em circunstâncias difíceis para encontrar soluções que nos permitam jogar futebol, garantindo a proteção de todos os jogadores e torcedores”, explicou Dato' Windsor John, secretário geral da AFC. “Também aceitamos que o coronavírus seja um problema muito maior do que apenas o futebol, e desejamos a todos aqueles que foram afetados um rápido retorno à saúde”, completou.

Brasileiros afetados pelo problema

Muitos que atualmente vivem na estão assustados com a situação e querem deixar o país. Inclusive, o governo chinês afirmou que está trabalhando para levar de volta os brasileiros que estão na cidade de Wuhan, região onde a epidemia começou.

No futebol a questão segue a mesma. A esposa de Ricardo Goulart, do Guangzhou Evergrande, deixou o país com seus filhos por conta do medo de contrair a doença. A princípio o jogador seguirá na China trabalhando com o restante do grupo.

Renato Augusto estava de férias no quando o surto começou e desde então não retornou ao epicentro do problema. Sua equipe segue treinando em outros países e ainda não existe uma previsão para que a situação se normalize.

“Vamos ver como estará a situação na China mais para frente. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer", comentou.