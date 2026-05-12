Paul Simonis não será o novo técnico do Sparta Rotterdam, segundo informou o Algemeen Dagblad nesta terça-feira. O ex-técnico do Go Ahead Eagles parecia ser o sucessor de Maurice Steijn, mas não conseguiu chegar a um acordo com o VfL Wolfsburg sobre a rescisão de seu contrato.

Simonis não consegue chegar a um acordo com o Wolfsburg, de onde foi demitido em novembro, para rescindir o contrato válido até meados de 2027. Com isso, o técnico de 41 anos não retornará ao clube onde atuou como treinador de base por nada menos que quinze anos.

O Sparta segue em frente e agora tem Rogier Meijer na mira como sucessor de Steijn. O ex-técnico do NEC trabalha atualmente como assistente no Bayer Leverkusen, clube que o contratou junto com Erik ten Hag no ano passado. Após a rápida demissão de Ten Hag e a nomeação de Kasper Hjulmand, ele pôde permanecer no cargo.

Meijer obteve alguns sucessos como técnico do NEC. Ele levou o time de Nijmegen à Vriendenloterij Eredivisie e chegou à final da Eurojackpot KNVB Beker em 2024. Na disputa final, o Feyenoord se mostrou superior, vencendo por 1 a 0.

Simonis conquistou a taça nacional com o Go Ahead no ano passado, após um verdadeiro thriller contra o AZ na final. Isso lhe rendeu uma aventura na Alemanha, embora a passagem por Wolfsburg não tenha sido bem-sucedida.

Steijn anunciou há algum tempo que deixará o Sparta após esta temporada, depois de ter servido o clube por duas passagens como técnico. O treinador de Haia estará no banco pela última vez no domingo, no clássico contra o Excelsior.

O Sparta ainda tem chances de garantir uma vaga nos play-offs para as competições europeias. Para isso, os rotterdames dependem de uma derrota do nono colocado, o FC Groningen, contra o lanterna Heracles Almelo.