Pato e os planos de jogar na Europa: "ganho a Libertadores e depois volto"

Atacante do São Paulo revela desejo de voltar ao Milan, mostra confiança em ganhar a Libertadores da América pelo São Paulo e elogia Ibrahimovic

Alexandre Pato teve muitos altos e baixos ao longo de sua carreira no futebol. Tido como uma das maiores promessas do nos últimos anos, ele foi ainda novo jogar no , mas nunca conseguiu atingir o nível que todos esperavam por seu potencial. Mesmo assim, aos 30 anos, o atacante ainda mostra confiança de que pode voltar a jogar na Europa e que pode ganhar a Libertadores para o , ainda neste ano.

"Gostaria de voltar para a Europa", disse à Gazzetta Dello Sport. "Vamos lá, estou indo bem este ano. Ganho a Libertadores e depois volto. Milão seria muito bom”.

Mas os números de Alexandre Pato não refletem o mesmo otimismo mostrado pelo atacante. Em março de 2019, Pato pagou 2,5 milhões de euros para encerrar seu vínculo com o Tianjin Quanjian, da , para então sacramentar seu retorno ao São Paulo, em um contrato de três anos e meio.

Após um ano no Brasil, o atacante marcou seis gols em apenas 24 aparições com a camisa tricolor. Mas mesmo sem ter uma boa consistência em gols e partidas disputadas, o atacante continua tendo prestígio entre os torcedores. Neste ano, as boas atuações da equipe sob o comando de Fernando Diniz também ajudaram o camisa 7 a mostrar um bom futebol em alguns momentos.

Antes da paralisação da Libertadores, por conta do novo coronavírus, o São Paulo havia perdido para o Binacional, do , e vencido a , do , no Estádio do Morumbi. Se Alexandre Pato realmente espera ganhar a Libertadores deste ano para voltar à , ainda terá um longo caminho a percorrer.

O brasileiro foi contratado pelo Milan em 2007, após a conquista do com o , antes de completar 18 anos. Na Itália, ele marcou 57 gols em 140 partidas ao longo de seis temporadas, mas nunca conseguiu ser o jogador que todos esperavam.

Mas Pato também contou o motivo de sua queda de produção em Milão. E apesar de mostrar vontade de retornar, o jogador também revelou uma certa mágoa com o clube, ou pelo menos com algumas pessoas que estavam lá durante sua passagem.

"Uma pequena lesão acabou se tornando uma coisa muito grande. Perdi a fé, me senti um pouco sozinho porque eles me culparam", revelou.

Pato chegou em um Milan recém campeão da e com um time recheado de estrelas, como Kaká, Pirlo, Dida, Cafu, Nesta e Seedorf. Mas o momento atual da equipe está longe de ser o mesmo daquele tempo. Hoje, a grande estrela da equipe é o veterano Zlatan Ibrahimovic e, para o brasileiro, o foco do clube deve ser a renovação com o sueco.

“O clube deve se concentrar nele. Ele é precioso demais para os jovens e é letal na área", disse Pato. "Ele é quem puxa o grupo, faz você dar o seu melhor. Ele é muito inteligente e se cuida bastante".

O vínculo de Ibra com o Milan vai até o final da temporada e, aos 38 anos, o jogador não sabe o que fará no futuro. Renovar seu contrato ou se mudar para um novo clube estão entre as opções. Mas por conta do novo coronavírus, o centroavante cogita até mesmo se aposentar.