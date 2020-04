Qual será o futuro de Ibrahimovic? Por enquanto, nem ele sabe

Aposentadoria, renovação com o Milan ou um novo clube? Futuro de Zlatan é cercado de dúvidas mas o sueco diz não se preocupar quanto a isso

Zlatan Ibrahimovic não tem certeza do que o futuro lhe reserva. Entre as diversas possibilidades que o atacante de 38 anos tem, duas parecem ser mais prováveis: a saída do para outro clube ou a aposentadoria.

O sueco retornou ao Milan em dezembro e já marcou quatro gols em 10 partidas antes da paralisação da Série A Tim por causa da pandemia do coronavírus. Mas o próprio jogador diz não saber o que quer para seu futuro.

"Vamos ver. Nem eu sei o que eu quero. Coisas novas acontecem todos os dias. Quem pode prever com esse corona? Nós temos apenas que tentar viver e aproveitar a vida", disse Zlatan em entrevista ao Svenska Dagbladet, jornal sueco, na quarta-feira.

"Não se preocupe muito. Eu tenho uma família para cuidar e eles estão bem, então eu também estou", afirmou o atacante que tem contrato com o Milan somente até 30 de junho deste ano.

Sobre uma possível volta do futebol italiano, Ibrahimovic se diz contrário: "Isso começou a se espalhar no futebol. Eles fecharam os centros de treinamentos e estamos proibidos de sair de casa. É trágico que as ligas tenham parado mas temos que respeitar o sistema e sermos pacientes".

"As autoridades têm que encontrar uma solução que seja boa para a comunidade toda. Saúde está acima de todos os esportes. Não estou preocupado sobre isso. Creio que será resolvido, é só esperar os especialistas dizerem como", completou.

A é um dos países mais afetados no mundo pela covid-19. Já são mais de 110 mil casos e cerca de 13 mil mortes pela doença.