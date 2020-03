Ibrahimovic cogita se aposentar no meio do ano, revela jornal

O sueco tem contrato com o Milan até o final da temporada europeia e, depois disso, pode se despedir dos gramados

A possibilidade de que Zlatan Ibrahimovic se aposente ainda em 2020 foi levantada pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Apresentado pelo em janeiro, Ibra chegou - junto a Zvonimir Boban e Paolo Maldini - como o símbolo da reconstrução da equipe italiana, que passa por uma fase complicada.

Mais artigos abaixo

A preocupação com uma possível aposentadoria dos gramados já existia durante as negociações do Milan com o sueco de 38 anos.

Mais times

Agora, com a indefinição do futuro dos italianos nos campeonatos europeus, a saída de Boban e o coronavírus, colocaram dúvidas na cabeça do sueco, que assinou um contrato apenas até o meio ano, com possibilidade prorrogação.