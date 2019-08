Ingressos para final da Libertadores: preços, data da venda, cadastro e mais informações

Pela primeira vez na história do torneio a final será disputada em jogo único. Aqui na Goal você vê as principais informações sobre venda de ingressos

Esse ano marcará a primeira vez que a final da da América será disputada em jogo único. A finalíssima da edição de 2019 será disputada no Estádio Nacional, no . Com um brasileiro já garantido no jogo máximo da competição, a CONMEBOL anunciou hoje as datas da pré-venda e as formas de adquirir o ingresso.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

🙌 ¡Venta de entradas para la Final de la #Libertadores @Santiago2019! Comienza el 30 de agosto. Registro en https://t.co/SM0zVffa3u.



📌 Venda de ingressos para a final da #Libertadores @Santiago2019! Começa em 30 de agosto! Cadastro em https://t.co/Cq8MgSBQK8 pic.twitter.com/HhErPvgIg0 — Santiago2019 (@Santiago2019) August 21, 2019

O projeto de final única já vinha sendo discutido há alguns anos na entidade do futebol sul-americano. Após a edição do ano passado, em que o segundo jogo entre e foi disputado no Santiago Bernabéu, inicia-se um novo período das disputas da maior competição continental da América do Sul.

Local e data

A partida ocorrerá no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, também conhecido só como Estádio Nacional e fica na capital Santiago. É a casa da e da seleção chilena.

A partida ocorrerá no dia 23 de novembro de 2019 (sábado).

Preços

Serão três categorias de ingressos:

Categoria 1 - US$ 250 (R$ 1.000)

Categoria 2 - US$ 100 (R$ 400)

Categoria 3 - U$ 80 (R$ 320)

Cadastro e data da venda

Para ter acesso à pré-venda dos ingressos é necessário fazer cadastro no site oficial da CONMEBOL. O registro poderá ser feito entre os dias 21 e 26 de agosto.

Mais artigos abaixo

A pré-venda começa oficialmente no dia 7 de setembro e vai até o dia 14 de setembro.

A partir de 16 de setembro a venda será liberada para o público geral.

A venda específica para as torcidas das equipes participantes começa no dia 25 de outubro.