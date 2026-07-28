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Hussein Hamdy

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Paris define a sua posição sobre a contratação de Rodri

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O Paris Saint-Germain definiu a sua posição quanto à contratação do médio espanhol Rodri no mercado de transferências de verão, no âmbito do esforço do clube para reforçar o plantel, depois de ter alcançado um feito inédito na sua história ao conquistar o título da Liga dos Campeões nas duas últimas edições sob o comando de Luis Enrique.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o nome de Rodri foi lançado recentemente como uma opção possível para o Paris Saint-Germain, num passo interpretado como resposta ao movimento do Real Madrid para contratar Yan Diomandé. No entanto, a direção do clube parisiense nunca discutiu este negócio, seja da parte do presidente Nasser Al-Khelaifi, do conselheiro desportivo Luís Campos ou do treinador Luis Enrique.

Os dirigentes do Paris Saint-Germain consideram que Vitinha é o melhor jogador na sua posição atualmente, e acreditam ainda que o meio-campo da equipa dispõe de várias alternativas, além de jogadores que deram um grande salto de nível sob o comando de Luis Enrique, como João Neves e Fabián Ruiz, para além de Warren Zaïre-Emery, que teve a oportunidade de participar no Mundial apesar de não ser titular com Didier Deschamps.

O Paris Saint-Germain garante que não pretende atrapalhar qualquer negócio do Real Madrid, apesar de se ter retirado da corrida pela contratação de Yan Diomandé perante o interesse do clube merengue, que poderá fechar o acordo com o jogador e com o Leipzig no decorrer desta semana.

O clube parisiense procura já outras opções após ter desistido da contratação de Diomandé, devido ao elevado custo do negócio e às avultadas exigências financeiras do extremo, enquanto o nome de Ferran Torres surge entre as opções apontadas.

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