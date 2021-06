Paraguai x Brasil: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo nesta terça-feira (8), pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

QUANDO SERÁ?

JOGO Paraguai x Brasil DATA Terça-feira, 8 de junho de 2021 LOCAL Estadio Defensores del Chaco - Assunção, PAR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira (8). Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Confirmada na Copa América, a seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira (8) visando deixar de lado a crise que estourou na CBF, e volta suas atenções para a disputa das Eliminatórias.

Com 100% de aproveitamento, e líder com 15 pontos, a seleção de Tite vem de vitória sobre o Equador por 2 a 0 na última semana.

Apesar do técnico Tite não ter confirmado a escalação, é provável que tenha algumas mudanças em relação ao time que venceu o Equador. Gabigol, por exemplo, pode dar lugar a Gabriel Jesus.

"Temos um grupo de atletas do mais alto nível. A utilização de um ou outro vai depender das estratégias, do momento de cada um, do histórico dentro da Seleção… Isso acaba gerando muita possibilidade de uso, sempre no mais alto nível", disse Tite.

Já o Paraguai, apesar de estar invicto nas Eliminatórias, acumula quatro empates e uma vitória.

Na véspera do duelo, o técnico Eduardo Berizz elogiou a seleção.

"O Brasil é uma equipe que quer ter o controle da bola, e quando perde tem uma pressão instantânea muito rápida. Temos que ajustar nosso sistema defensivo, ajustar nossas relações de marca, um a um, depois de recuperar a bola. Acho que os passes seguintes são fundamentais, não perder aquela bola que te impulsiona para a frente vai ser um aspecto muito marcante do jogo", apontou.

#SeleçãoBrasileira finalizou preparação para jogo contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Amanhã a bola rola e vamos em busca de mais uma vitória! 💪⚽



🇧🇷 x 🇵🇾 | 08/06 - 21h30



Fotos: @lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/dgxRyBZg5Q — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 7, 2021

Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Richarlison, Neymar e Gabriel Jesus.

Provável escalação do Paraguai: Antony Silva; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena e Omar Alderete; Richard Sánchez, Mathías Villasanti e Ángel Lucena; Óscar Romero, Ángel Romero e Miguel Almirón.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Uruguai 0 x 2 Brasil Eliminatórias 17 de novembro de 2020 Brasil 2 x 0 Equador Eliminatórias 5 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Venezuela Copa América 13 de junho de 2021 18h (de Brasília) Brasil x Peru Copa América 17 de junho de 2021 21h (de Brasília)

PARAGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA Paraguai 2 x 2 Bolívia Eliminatórias 17 de novembro de 2020 Uruguai 0 x 0 Paraguai Eliminatórias 3 de junho de 2021

Próximas partidas