Seleção brasileira finaliza preparação para encarar o Paraguai e Tite pode mudar o ataque

Gabigol deu lugar a Gabriel Jesus e atacante pode City pode começar a partida desta terça-feira (08)

A seleção brasileira finalizou, na manhã desta segunda-feira (07), a preparação para encarar o Paraguai, nesta terça (08), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Tite comandou uma atividade no CT Parque Gigante, do Internacional, e indicou que pode fazer algumas mudanças em relação a vitória sobre o Equador, na última sexta-feira.

Gabigol pode dar lugar a Gabriel Jesus. O camisa 9 do Flamengo treinou com o ataque reserva, enquanto o jogador do Manchester City esteve no ataque titular. Durante a atividade, Jesus esteve aberto pelo lado direito com Neymar centralizado e Richarlison na esquerda.

Antes do confronto contra o Equador, Tite havia conversado em particular com Gabigol e Jesus. O atacante do City, vale ressaltar, foi o último a se apresentar à seleção, por conta da final da Champions League.

O Brasil também pode ter mudanças no meio-campo, já que Everton Ribeiro se recuperou de dores na coxa e está à disposição de Tite. Douglas Luiz, suspenso na última partida, também está disponível, no entanto, a tendência é de que inicie no banco de reservas.

Líder das Eliminatórias com 15 pontos e 100% de aproveitamento, o Brasil encara o Paraguai, nesta terça-feira (08), em Assunção. A partida acontece às 21h30, no horário de Brasília.