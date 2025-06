Paraguai x Uruguai: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira (05), no Estádio Defensores del Chaco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paraguai e Uruguai se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 20h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv 3 na TV fechada (confira a programação completa).

Na briga por uma vaga no Mundial de 2026, o Paraguai ocupa a quinta posição das Eliminatórias, com 21 pontos conquistados, e está a seis da Venezuela, primeira equipe fora da zona de classificação direta. Em 14 jogos, soma cinco vitórias, seis empates e três derrotas. Giorgian De Arrascaeta é o destaque dos paraguaios, já que vem em grande fase no Flamengo e é o atual artilheiro do Brasileirão nesta temporada.

Já o Uruguai, em terceiro lugar, também com 21 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após empates com o Brasil por 1 a 1 e com a Bolívia por 0 a 0, além de uma derrota para a Argentina por 1 a 0 nos três últimos jogos disputados.

Prováveis escalações

Paraguai: Gatito Fernández; Cáceres, Alderete, Balbuena e Júnior Alonso; Galarza, Cubas, Diego Gómez e Almirón; Enciso e Pitta .

Uruguai: Rochet; Nández, Giménez, Ronald Araujo e Olivera; Bentancur, De la Cruz e Arrascaeta; Maximiliano Araujo, Pellistri e Núñez .

Desfalques

Paraguai

Sem desfalques confirmados.

Uruguai

Não há desfalques confirmados.

Quando é?