Artilharia das Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026: todos os jogadores que fizeram gol

Confira quem fez mais gols no caminho rumo ao Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá

As Eliminatórias para a Copa do Mundo não são um torneio, mas a oportunidade de trilhar um caminho rumo à maior das competições do futebol. E agora com o aumento no número de participantes nos Mundiais, é verdade que tiveram sua importância diminuída. Contudo, seguem como plataforma para gols dos maiores craques do planeta.

Na América do Sul, por exemplo, a Argentina, atual campeã, tem Lionel Messi. O Brasil tem Vinícius Júnior como nova uma grande referência, mas a lista de grandes jogadores que vestem a amarelinha é enorme.

Com sete vagas para o Mundial de 2026, a briga pela artilharia talvez seja o maior atrativo. Confira, abaixo, a artilharia das Eliminatórias sul-americanas para o Mundial.