Na vitória dos portugueses por 2 a 1 na noite de domingo, o lateral-direito norueguês deixou o campo aos 66 minutos, levemente lesionado. Leo Östigard entrou na partida em seu lugar.

No momento, ainda não há informações mais detalhadas sobre a gravidade do problema de Ryerson. Em caso de uma lesão mais séria, porém, o jogador de 28 anos pode acabar desfalcando a seleção escandinava nos dois próximos jogos da Liga das Nações.

Após a vitória na estreia contra a Dinamarca e a derrota para Portugal, a Noruega volta a campo na próxima quinta-feira contra o País de Gales, antes de enfrentar os portugueses novamente três dias depois, no domingo.

No Borussia Dortmund, por outro lado, Ryerson voltaria a ser exigido na sexta-feira seguinte (9 de outubro). Na abertura da quinta rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund recebe o Werder Bremen no Signal Iduna Park.

Na atual temporada, o jogador de 28 anos ainda não perdeu uma única partida oficial pelos aurinegros. Em sete jogos somando todas as competições, Ryerson deu três assistências. Pela Noruega, ele também foi titular nas duas partidas da Liga das Nações.