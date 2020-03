Arsenal se empolga com Pablo Marí, estreante da semana: "parece que joga aqui há tempos"

O espanhol ex-Flamengo fez sua primeira partida com a camisa dos Gunners nesta segunda-feira, 2 de março, e o time londrino não sofreu gols

Se a primeira impressão é a que fica, Pablo Marí conseguiu deixar uma ótima imagem em sua estreia pelo . Titular na vitória contra o Portsmouth por 2 a 0 pela , ele fez uma partida sólida na defesa ao lado do brasileiro David Luiz.

Foi a primeira partida de Marí desde a final do contra o , em dezembro do ano passado. Mas mesmo assim ele não se mostrou enferrujado e Mikel Arteta, treinador do Arsenal, ficou impressionado com a facilidade como o espanhol se encaixou na equipe.

"Ele foi muito bem, muito sólido", analisou Arteta após a partida. "E não vimos falta de ritmo, porque ele não jogava a dois meses e meio".

Quem também o elogiou foi o companheiro de zaga, David Luiz. Ao site oficial do Arsenal, o brasileiro falou muito bem sobre a primeira partida do ex- com os Gunners. "Eu estou muito feliz pelo Pablo. Ele é uma grande pessoa, um grande jogador e ele teve uma partida incrível. Nós estamos aqui para nos ajudar. Somos 25 jogadores e estamos prontos para jogar e fazer o nosso melhor".